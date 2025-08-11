Chhattisgarh Heavy Rain Monsoon 22 Districts orange yellow alert Latest Update छत्तीसगढ़ में और तेज होगा मॉनसून, 22 जिलों में ऑरेंज और यलो अलर्ट; पढ़िए ताजा अपडेट, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरMon, 11 Aug 2025 02:32 PM
छत्तीसगढ़ में और तेज होगा मॉनसून, 22 जिलों में ऑरेंज और यलो अलर्ट; पढ़िए ताजा अपडेट

मानसून द्रोणिका और चक्रवाती परिसंचरण के कारण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के कोरिया और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और सुकमा जिले में अच्छी बारिश हुई है। इधर मौसम विभाग ने 22 जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का मुख्य केंद्र उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं। रायपुर, दुर्ग-भिलाई में आसमान पर बादल छाए हुए हैं। वहीं उमस भरी गर्मी का अहसास भी हो रहा है। मौसम विभाग ने 12 अगस्त से मानसूनी गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना जताई है। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी होगी।

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के बिलासपुर, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सुरगुजा, सूरजपुर, कोरिया जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, जशपुर, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, बलरामपुर जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। वहीं हवा की रफ्तार 30 से 40 KM प्रति घंटे चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट तीन घंटों के लिए जारी है।

प्रदेश में इस सिस्टम से हो रही बारिश

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि औसत समुद्र तल पर मानसून द्रोणिका फरीदकोट, लुधियाना, नजीबाबाद , शाहजहांपुरा, बलिया, जलपाईगुड़ी और वहां से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किमी ऊपर तक फैला हुआ है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है। 13 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर -पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इनके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश संभावना है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है।

दुर्ग सबसे ज्यादा गर्म, गौरेला-पेंड्रा ठंडा

मध्य छत्तीसगढ़ यानी रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, बेमेतरा, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, बालोद जिले में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। कम बारिश होने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी ने हलाकान कर दिया है। एक दिन पहले दुर्ग जिला में सबसे ज्यादा 34.6 डिग्री अधिकतम तापमान और गौरेला-पेंड्रा मरवाही में न्यूनतन तापमान 21.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पिछले 24 घंटे में सुकमा जिले में सबसे ज्यादा 57 मिमी बारिश हुई है। वहीं नारायणपुर में 50.6 मिमी, कांकेर में 20 मिमी, कोंडागांव 16.3 मिमी, कोरिया में 38.1 मिमी, मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी में 21.6 मिमी, कबीरधाम जिले में 19 मिमी बारिश रिकार्ड किया गया है।

(रिपोर्ट- संदीप दीवान)

