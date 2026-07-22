छत्तीसगढ़ में मौसम का कहर! नदी-नाले उफान पर; अगले 5 दिन IMD का अलर्ट
Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
Chhattisgarh Weather: उत्तर छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद मानसून ने जोर पकड़ लिया है। पिछले दो दिनों से सरगुजा संभाग के विभिन्न हिस्सों में लगातार अच्छी बारिश हो रही है। मंगलवार देर शाम से संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे नदी-नाले उफान पर हैं। कई स्थानों पर पुलियों और रपटों के ऊपर से पानी बहने के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। सीतापुर क्षेत्र में बाढ़ के पानी में एक ट्रैक्टर फंस गया, जबकि चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। मौसम विभाग ने अपडेट जारी करते हुए बताया कि अगले 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश होगी।
अंबिकापुर में 102 मिमी बारिश
सरगुजा संभाग इस मानसून सीजन में अब तक प्रदेश के उन क्षेत्रों में शामिल था, जहां सबसे कम बारिश दर्ज की गई थी। सरगुजा जिले में अब तक औसत से 58 प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। हालांकि सोमवार से मानसून की गतिविधियां तेज होने के बाद पूरे संभाग में रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी है। कल शाम से हो रही बारिश के दौरान संभाग मुख्यालय अंबिकापुर सहित जिले के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। अंबिकापुर में पिछले 24 घंटे में 102 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई है।
इन इलाकों में नदी नाले उफान पर
लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर क्षेत्र के मोहनपुर में झींक नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। वहीं चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र के रसौकी मार्ग पर बरंगा नदी में पुल नहीं होने और नदी में बाढ़ आने से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। इसी तरह सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड में मान नदी के उफान पर होने से पुल के ऊपर पानी बह रहा है। इसके चलते बिरिमकेला, महेशपुर, नकना, बटईकेला और सरमना गांवों के पहुंच मार्ग प्रभावित हुए हैं और ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
अगले पांच दिनों तक होगी भारी बारिश
सीतापुर क्षेत्र के केसला में मांढ़ नदी में रेत से भरी ट्रॉली लेकर उतरा एक ट्रैक्टर अचानक बढ़े जलस्तर के कारण नदी के बीच फंस गया। जानकारी के अनुसार चालक रेत निकालने के लिए नदी में उतरा था लेकिन पानी तेजी से बढ़ने पर ट्रैक्टर को बाहर नहीं निकाल सका। इसके बाद चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि ट्रैक्टर और ट्रॉली नदी में फंस गए। मौसम विभाग ने उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों तक अच्छी बारिश होने का अनुमान जताया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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