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छत्तीसगढ़ के मौसम पर बड़ा अपडेट, अगले 5 दिन तक चलेगी भीषण लू; कहां सबसे ज्यादा तापमान

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
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छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 5 दिनों तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इस दौरान तापमान में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं जताई है।

छत्तीसगढ़ के मौसम पर बड़ा अपडेट, अगले 5 दिन तक चलेगी भीषण लू; कहां सबसे ज्यादा तापमान

Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर आईएमडी ने बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 दिन तक छत्तीसगढ़ में भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस दौरान तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना कम है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश के कई जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। आइए जानते हैं पूरे छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल।

अगले 5 दिन हीटवेव की आशंका

रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान अगले पांच दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। विभाग ने 22 मई से 25 मई के बीच मध्य छत्तीसगढ़ के एक-दो क्षेत्रों में ग्रीष्म लहर (हीटवेव) चलने की संभावना जताई है।

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कहां कितना तापमान

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बिलासपुर में 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा दुर्ग में 42.2 डिग्री, रायपुर के लालपुर केंद्र में 41.9 डिग्री, माना एयरपोर्ट में 41.6 डिग्री, पेंड्रारोड में 41.2 डिग्री तथा अंबिकापुर में 41.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो प्रदेश में सबसे कम रहा।

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घर से कम निकलने की सलाह

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई, हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में तेज धूप और गर्म हवाओं का प्रभाव बना रहा। मौसम विभाग ने बताया कि तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन लगातार पड़ रही गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने नागरिकों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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