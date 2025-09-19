Chhattisgarh HC gives verdict after 39 years on man accused of demanding Rs 100 bribe शख्स पर 100 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप, छत्तीसगढ़ HC ने 39 साल बाद दिया फैसला, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Chhattisgarh HC gives verdict after 39 years on man accused of demanding Rs 100 bribe

शख्स पर 100 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप, छत्तीसगढ़ HC ने 39 साल बाद दिया फैसला

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक मामले में 39 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 100 रुपए की रिश्वतखोरी के आरोप में बरी कर दिया है। ये शख्स मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के पूर्व बिलिंग सहायक जागेश्वर प्रसाद अवस्थी हैं जिनपर 100 रुपए की रिश्वत का आरोप था।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 08:48 PM
share Share
Follow Us on
शख्स पर 100 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप, छत्तीसगढ़ HC ने 39 साल बाद दिया फैसला

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक मामले में 39 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 100 रुपए की रिश्वतखोरी के आरोप में बरी कर दिया है। ये शख्स मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के पूर्व बिलिंग सहायक जागेश्वर प्रसाद अवस्थी हैं जिनपर 100 रुपए की रिश्वत का आरोप था। साल 2004 में एक निचली अदालत ने रिश्वत मांगने के आरोप में उन्हें एक साल की सजा सुनाई थी। हालांकि अब हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव के चलते इस फैसले को पलटते हुए बरी कर दिया है।

मामला 1986 का है। प्रसाद अवस्थी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बकाया राशि चुकाने के लिए कर्मचारी अशोक कुमार वर्मा से 100 रुपये की रिश्वत मांगी थी। एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, तत्कालीन लोकायुक्त ने फिनोलफ्थलीन-लेपित करेंसी नोटों का इस्तेमाल करके एक जाल बिछाया। अवस्थी नोटों के साथ पकड़े गए, लेकिन हाई कोर्ट को अभियोजन पक्ष के मामले में कई खामियां मिलीं।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पैसे की मांग की गई, इस बात को साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। वहीं शैडो विटनेस ने स्वीकार किया कि उसने न तो बातचीत सुनी और न ही स्वीकार करते हुए देखा। सरकारी गवाह 20-25 गज की दूरी पर खड़े थे, जिससे लेन-देन देखना असंभव हो गया। इसके अलावा यह भी साफ नहीं था कि ज़ब्त की गई रिश्वत में 100 रुपये का एक नोट था या 50 रुपये के दो नोट।

अवस्थी ने आगे तर्क दिया कि घटना के समय, उनके पास बिल पास करने का कोई अधिकार नहीं था और उन्हें ये अधिकार एक महीने बाद ही मिले थे। अदालत ने इस बात पर सहमति जताई कि सिर्फ़ दागी नोटों की बरामदगी से इरादे और मांग के सबूत के बिना अपराध सिद्ध नहीं हो सकता।

Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।