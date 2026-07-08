सरस्वती वंदना और गायत्री मंत्र के खिलाफ याचिका खारिज, HC ने कहा- आदेश बाध्यकारी नहीं

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सरस्वती वंदना और गायत्री मंत्र के पाठ को शुरू करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश में छात्रों को अपनी आस्था के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर करने वाला कोई अनिवार्य या दबाव डालने वाला निर्देश नहीं है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सरस्वती वंदना और गायत्री मंत्र के पाठ को शुरू करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने 2 जुलाई को दिए फैसले में याचिका को समय से पहले दायर की गई याचिका बताया। तीन लोगों द्वारा दायर इस याचिका में राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के 12 जून के उस सर्कुलर को चुनौती दी गई थी, जिसमें विभाग के तहत आने वाले सभी स्कूलों को 2026-27 शैक्षणिक सत्र से रोजाना सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मूल्यों पर आधारित गतिविधियां कराने का निर्देश दिया गया था।

सर्कुलर में सुबह की असेंबली के दौरान राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, शांति मंत्र और महान हस्तियों के जीवन के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। साथ ही स्कूल के दिन के आखिर में राज्य गीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र का पाठ करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25, 28(1), 29 और 30 का उल्लंघन करता है। तर्क दिया कि अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र अपने धर्म से संबंधित न होने वाली धार्मिक प्रथाओं में भाग लेने के लिए विवश महसूस कर सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं के वकील आमिर खान ने हाई कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शिक्षण संस्थान किसी विशेष धर्म से संबंधित प्रार्थनाओं को अनिवार्य नहीं कर सकते। ऐसा करना धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत होगा। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि सरकारी स्कूलों में सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र और शांति मंत्र का जाप करना धार्मिक शिक्षा प्रदान करने और किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के समान है, जो संवैधानिक रूप से निषिद्ध है। वकील खान ने तर्क दिया कि छात्रों को ऐसे मंत्रों का जाप करने के लिए विवश करना उनकी अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। इससे उन्हें या तो अपने विश्वासों के खिलाफ कार्य करने या अपनी शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

याचिका राजनीतिक कारणों से प्रेरित याचिका का विरोध करते हुए डिप्टी एडवोकेट जनरल आनंद दादारिया ने तर्क दिया कि यह याचिका राजनीतिक कारणों से प्रेरित थी। यह किसी ठोस नुकसान के बजाय केवल अटकलों पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि 12 जून का सर्कुलर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप था। इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान प्रणालियों और सांस्कृतिक जागरुकता को बढ़ावा देना था। राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत अपने वैध कार्यकारी अधिकार क्षेत्र में इन राष्ट्रीय शैक्षणिक लक्ष्यों को केवल लागू किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी नीतिगत उपायों को असंवैधानिक या सांप्रदायिक नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि यह नीति पहले ही सरकारी स्कूलों में लागू की जा चुकी है और छात्रों, अभिभावकों या शिक्षकों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं दादारिया ने तर्क दिया कि सर्कुलर में इस्तेमाल किए गए शब्द 'अनिवार्य' और 'सुनिश्चित करना' केवल स्कूल प्रशासन और अनुशासन से संबंधित थे और इनसे कोई धार्मिक दबाव नहीं डाला गया था। उन्होंने कहा कि जो छात्र तय किए गए श्लोक नहीं पढ़ना चाहते, उनके लिए सजा या अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि शांति मंत्र और भोजन मंत्र जैसे पारंपरिक श्लोक प्राचीन भारतीय दर्शन हैं। ये सभी की भलाई, पर्यावरण संतुलन और कृतज्ञता को बढ़ावा देते हैं। राज्य भर के सरकारी स्कूलों में सभी छात्र इन्हें अपना सकते हैं। असेंबली की इन गतिविधियों में शामिल होने के लिए किसी भी छात्र को अपनी धार्मिक आस्था बदलने या छोड़ने की जरूरत नहीं है। डिप्टी एडवोकेट जनरल ने कहा कि इस आदेश को अनुच्छेद 51A के संवैधानिक प्रावधान का पूरा समर्थन प्राप्त है, जो हर नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को बताता है।

बाध्य नहीं किया गया है दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि 12 जून के आदेश को ध्यान से पढ़ने पर ऐसा कोई अनिवार्य या जबरदस्ती वाला निर्देश नहीं मिला, जिसमें छात्रों को अपनी धार्मिक मान्यताओं, अंतरात्मा या आस्था के खिलाफ काम करने के लिए कहा गया हो। कोर्ट ने कहा कि विवादित आदेश की समग्र सामग्री को पढ़ने से यह स्पष्ट नहीं होता कि छात्रों को किसी ऐसी गतिविधि में भाग लेने के लिए बाध्य किया गया हो जो उनके संवैधानिक रूप से संरक्षित धार्मिक स्वतंत्रता या अंतरात्मा की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती हो।