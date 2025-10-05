Chhattisgarh govt rolls out rural bus scheme to boost connectivity in remote areas छत्तीसगढ़ में गांव-गांव तक पहुंचेगी बस, पहले चरण में 2 संभागों के 11 जिलों के लोगों को मिलेगा फायदा, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
छत्तीसगढ़ न्यूज़

छत्तीसगढ़ में गांव-गांव तक पहुंचेगी बस, पहले चरण में 2 संभागों के 11 जिलों के लोगों को मिलेगा फायदा

छत्तीसगढ़ के दूरजराज गांवों में भी सरकारी बस सेवा की सुविधा उपलब्ध होगी। पहले चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के 11 जिलों के करीब 250 गांवों को कवर किया जाएगा। शनिवार को जगदलपुर में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना की शुरुआत की गई।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, बस्तरSun, 5 Oct 2025 02:51 PM
एक सरकारी अधिकारी ने रविवार को बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना (सीएमआरबीएस) छत्तीसगढ़ के दूरदराज के इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करेगी। इसके पहले चरण में 250 गांवों को कवर किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को जगदलपुर में इस योजना के शुभारंभ के दौरान बसों को हरी झंडी दिखाई।

एक सरकारी बयान में कहा गया है कि इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य उन गांवों तक बस सेवाएं पहुंचाना है जो अब तक सार्वजनिक परिवहन से अछूते रहे हैं। इससे सुरक्षित, समय पर और किफायती यात्रा सुनिश्चित होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार होगा।

पहले चरण में यह योजना आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा संभागों के गांवों को कवर करेगी। 34 बसों के साथ 34 मार्गों पर सेवाएं शुरू होंगी, जो 11 जिलों के 250 गांवों को कवर करेंगी। बयान में कहा गया है कि यह पहल उन गांवों के लिए वरदान साबित होगी जहां सड़क संपर्क सीमित है। लोग अक्सर जिला मुख्यालयों या अन्य प्रमुख केंद्रों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी पैदल तय करते हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्राम पंचायतों से जिला मुख्यालयों तक निर्बाध बस संपर्क सुनिश्चित करना है, जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार और बाजारों तक आसान पहुंच मिल सकेगी।

उन्होंने बताया कि सीएमबीआरएस के तहत सरकार ने बस संचालकों के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीए) का भी प्रावधान किया है। इससे उनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी और इन दूरदराज के इलाकों में निरंतर सेवा प्रदान की जा सकेगी। अधिकारी ने कहा कि इस कदम से स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को कहा कि राज्य का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी गांव मुख्यधारा के विकास से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सीएमआरबीएस का उद्देश्य ग्रामीण जीवन को सरल बनाना और गांवों को शहरों से जोड़ना है। यह केवल परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी प्रयास है।उन्होंने कहा कि यह योजना कनेक्टिविटी और सामाजिक एवं आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के मामले में मील का पत्थर साबित होगी।

Chhattisgarh News

