छत्तीसगढ में रेत खनन को लेकर हुए ट्रिपल मर्डर केस की जांच का मामला, सरकार ने की CBI जांच की सिफारिश
पुलिस ने बताया कि वाहन पर हुए हमले में गंभीर रूप से घायल हुए वीरेंद्र प्रताप सिंह की अंबिकापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इन तीनों हत्याओं के सिलसिले में विरोधी त्रिपाठी परिवार के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कोरिया जिले में हुई रेत खनन को लेकर एक व्यवसायी समेत तीन लोगों की हत्या के मामले की जांच CBI (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) से कराने को मंजूरी दे दी है। यह वारदात इस महीने की शुरुआत में रेत खनन के कारोबार को लेकर दो परिवारों के बीच लंबे समय से चली आ रही रंजिश के दौरान हुई थी। यह रंजिश सिंह और त्रिपाठी परिवार के बीच बीते कई सालों से चली आ रही थी।
पुलिस के अनुसार यह हिंसा सिंह और त्रिपाठी परिवारों के बीच रेत खनन के काम को लेकर लंबे समय से चली आ रही रंजिश का नतीजा थी। दोनों परिवार कटगोड़ी के पास नागोई गांव के रहने वाले हैं। हालांकि सिंह परिवार अब बैकुंठपुर में रहता है, लेकिन वे इस इलाके में रेत खनन और पत्थर तोड़ने का कारोबार संचालित करते हैं।
विरोधी गुट के सदस्यों से गए थे मिलने
पुलिस ने बताया कि 16 जून को दोनों परिवारों के सदस्यों के बीच हुए झगड़े के बाद तनाव बढ़ गया था। पुलिस ने बताया कि उसी रात, भरत सिंह और उनके साथी फोन पर बातचीत के बाद विरोधी गुट के सदस्यों से मिलने गए, जिसके बाद झगड़ा हिंसक हो गया।
टिपर ट्रक से मारी बार-बार टक्कर
पुलिस ने बताया कि पीड़ित दो गाड़ियों में थे, तभी विरोधी गुट के सदस्यों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने पीड़ितों के वाहन को बार-बार एक टिपर ट्रक से टक्कर मारी, जिससे गाड़ी को नुकसान पहुंचा और उसके दरवाजे जाम हो गए, जिससे अंदर बैठे लोग बाहर नहीं निकल पाए।
इसके बाद ज्वलनशील पदार्थ डाल लगा दी आग
पुलिस ने बताया कि इसके बाद पीड़ितों की जान लेने के लिए हमलावरों ने पीड़ितों के वाहन पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और उसमें आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि जो लोग गाड़ी की खिड़कियां तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, उन पर धारदार हथियारों से हमला किया गया।
अधिकारियों ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के गृह विभाग ने सीबीआई जांच को लेकर एक अधिसूचना जारी कर दी। जिसमें कहा गया है, 'दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम 25 सन् 1946) की धारा छह के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, थाना-सोनहत, जिला- कोरिया, छत्तीसगढ़ में दर्ज अपराध क्रमांक 65/2026 धारा 126(2), 296, 351(3), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं अपराध क्रमांक 66/2026 धारा 190, 191(2), 191(3), 109, 324, 103(1), 326(जी) भारतीय न्याय संहिता के अनुसंधान हेतु दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में करने की सहमति प्रदान की जाती है।'
इनमें से एक मामला (अपराध संख्या 66/2026) कटगोड़ी गांव के करीब भरत सिंह (60 वर्ष), वीरेंद्र प्रताप सिंह (32 वर्ष) और नागेंद्र सिंह (53 वर्ष) की हत्या से जुड़ा है। इस घटना में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
एक शख्स की मौके पर ही हो गई मौत
पुलिस ने बताया कि इस घटना में भरत सिंह की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि नागेंद्र सिंह लगभग 80 प्रतिशत झुलस गए थे और बाद में इलाज के लिए रायपुर ले जाते समय उनकी भी मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि वाहन पर हुए हमले में गंभीर रूप से घायल हुए वीरेंद्र प्रताप सिंह की अंबिकापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इन तीनों हत्याओं के सिलसिले में विरोधी त्रिपाठी परिवार के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
दूसरा मामला (अपराध क्रमांक 65/2026) दोनों परिवारों के सदस्यों के बीच हुई उस झड़प से जुड़ा है, जिसके कारण कथित तौर पर घटनाओं का वह सिलसिला शुरू हुआ जो तीन हत्याओं तक पहुंचा। पीड़ितों का परिवार इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा था।
राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के पास गृह विभाग भी है। उन्होंने बताया कि इस मामले को राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया है। शर्मा ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया, 'सभी के बीच चर्चा के बाद निर्णय हुआ है। निर्णय एक सप्ताह पहले हो गया था तथा उसकी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा। मुख्यमंत्री जी ने अंतिम निर्णय लिया है। इस जघन्य हत्या के मामले में क्या क्या कारण थे, किन कारणों से हुआ है, दोनों प्रकरणों के बीच में क्या संबंध है। इन सभी बातों की जांच के लिए इसे सीबीआई की जांच के लिए दिया गया है। हमने सीबीआई को भेज दिया है। इसे स्वीकार कर इसकी जांच करना शेष है।'
उन्होंने कहा, 'इस घटना के दो चश्मदीद गवाहों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। एक जिनकी तबीयत ठीक है उनका बयान हो गया है। दूसरे की हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर की सलाह से उनका भी बयान लिया जाएगा।' शर्मा ने कहा, 'ऐसे काम करने वाले अपराधी की अदालत में जल्द से जल्द सुनवाई के बाद सजा होगी ही, उसमें मुझे संशय नहीं है। इस मामले में अच्छे वकील लगाकर जल्द से जल्द अपराधियों को कठोर दंड मिले उसकी कोशिश की जाएगी।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।