CG सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य कीं गायत्री मंत्र समेत 10 प्रार्थनाएं, बच्चों को हर रोज होगा गाना; कांग्रेस को आपत्ति
सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद जहां छात्रों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना है और उन्हें भारतीय संस्कृति व परंपराओं से परिचित कराना है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है और भाजपा सरकार पर स्कूलों में संघ का एजेंडा थोपने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अचंभित करने वाला फैसला करते हुए अपने अधीन आने वाले राज्य के सभी स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र से 'गायत्री मंत्र', दीप मंत्र और भोजन मंत्र समेत हर दिन कुल 10 प्रार्थनाएं करना अनिवार्य कर दिया है। इनमें महापुरुषों की जीवनी भी शामिल है। उधर विपक्षी दल कांग्रेस ने विष्णु देव साय सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है और सत्ताधारी भाजपा पर धार्मिक एजेंडा थोपने का आरोप लगाया है।
इस बारे में जानकारी देते हुए मंगलवार को अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने 12 जून को सभी जिलों के लिए यह आदेश जारी किया था। इस दौरान राज्य सरकार के इस विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया कि वे 2026-27 शैक्षणिक सत्र से रोजाना सांस्कृतिक, शैक्षिक व मूल्यों पर आधारित गतिविधियां आयोजित करें।
अधिकारियों ने बताया इस पहल का मकसद
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि सरकार का उद्देश्य इस पहल के जरिए स्कूली छात्रों में देशभक्ति, अनुशासन, नैतिक मूल्यों, बौद्धिक विकास और भारतीय संस्कृति व परंपराओं के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद छात्रों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना और उन्हें भारतीय संस्कृति व परंपराओं से परिचित कराना है।
अधिकारियों ने बताया कि इसी वजह से इसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ-साथ गायत्री मंत्र, दीप मंत्र, भोजन मंत्र और अन्य मंत्रों का पाठ भी शामिल किया गया है। इसके अलावा दोपहर के भोजन से पहले 'भोजन मंत्र' का पाठ, जबकि स्कूल की छुट्टी से पहले समापन सत्र में राज्य गीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र शामिल किए गए हैं।
स्कूल लगने से छुट्टी होने तक बच्चों को गानी होंगी ये 10 प्रार्थनाएं
- सुबह स्कूल लगने पर प्रार्थना में (1) राष्ट्रगान, (2) राष्ट्रगीत, (3) दीप मंत्र, (4) सरस्वती वंदना, (5) गुरु मंत्र, (6) महापुरुषों की जीवनियों का पाठ शामिल होगा।
- मध्यान्ह भोजन में (7) भोजन मंत्र का पाठ करना होगा।
- शाम को छुट्टी होने पर (8) राज्य गीत, (9) गायत्री मंत्र और (10) शांति मंत्र का पाठ करना होगा।
DEO को दिया सख्ती से पालन करने का निर्देश
वहीं सरकार ने इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए DEO (जिला शिक्षा अधिकारियों) को निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूलों का निरीक्षण करने और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रबंधन या प्रधानाचार्यों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है।
सरकार के फैसले पर भड़की कांग्रेस
उधर विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार के इस कदम की आलोचना की है और भाजपा सरकार पर स्कूलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा थोपने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक मंत्रों का पाठ अनिवार्य करने की जरूरत पर सवाल उठाया।
‘संघ का एजेंडा स्कूली बच्चों पर थोपना चाह रही सरकार’
शुक्ला ने कहा, 'राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्य गीत का पाठ करना उचित है। लेकिन गायत्री मंत्र, दीप मंत्र, सरस्वती मंत्र और भोजन मंत्र को अनिवार्य क्यों किया गया है? सरकार शासकीय स्कूलों को सरस्वती शिशु मंदिरों में बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित दिखती है। सरकारी स्कूलों में आरएसएस का एजेंडा थोपना गलत है।'
अन्य धर्मों के लोगों की भावनाएं हो सकती हैं आहत
आगे उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के छात्र पढ़ते हैं और कुछ खास धार्मिक मंत्रों का पाठ अनिवार्य करने से दूसरे धर्मों के लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। शुक्ला ने कहा, 'भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारा संविधान सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान की गारंटी देता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा किसी खास धर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए।'
सिंहदेव ने भी सरकार के फैसले की आलोचना
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह संविधान की भावना के खिलाफ है। मंगलवार को अंबिकापुर में पीटीआई वीडियो से बात करते हुए सिंहदेव ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक संवैधानिक अधिकार है और किसी भी धर्म से जुड़ी प्रार्थनाओं या मंत्रों का पाठ स्वैच्छिक होना चाहिए।
'धर्म विशेष की प्रार्थना अन्य बच्चों पर नहीं थोंपी जा सकती'
सिंहदेव ने कहा कि जो लोग अपने देवताओं की पूजा करना चाहते हैं या धार्मिक मंत्रों का पाठ करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन ऐसी प्रथाएं दूसरे धर्मों के मानने वालों पर थोपी नहीं जा सकतीं। उन्होंने कहा कि किसी को दूसरे धर्म की परंपराओं या प्रार्थनाओं में भाग लेने के लिए मजबूर करना पूरी तरह गलत है।
सिंहदेव ने राज्य सरकार से आदेश वापस लेने का आग्रह किया और सुझाव दिया कि जो छात्र और शिक्षक ऐसी प्रार्थनाओं में भाग नहीं लेना चाहते, उन्हें इससे अलग रहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। राज्य में मंगलवार से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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