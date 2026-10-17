छत्तीसगढ़ के स्कूल-कॉलेजों में दिवाली अवकाश एक दिन बढ़ा, कब से कब तक छुट्टी?
छत्तीसगढ़ सरकार ने दीपावली पर स्कूलों और महाविद्यालयों के अवकाश को एक दिन और बढ़ा दिया है। पहले यह छुट्टी 6 से 10 नवंबर तक थी। इस रिपोर्ट में जानें कब से कब तक आवकाश? किन संस्थानों पर लागू?
छत्तीसगढ़ सरकार ने दीपावली के अवसर पर अब राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के साथ-साथ डीएड, बीएड और एमएड कॉलेजों छुट्टियां एक दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में भी 6 से 11 नवंबर तक कुल 6 दिन का अवकाश रहेगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी इस आदेश से पहले दीपावली की छुट्टियां 6 से 10 नवंबर तक यानी 5 दिनों के लिए तय की गई थीं। सरकार के इस फैसले से अब स्टूडेंट, शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को पर्व मनाने के लिए एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी।
कब से कब तक छुट्टियां?
अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने दीपावली पर्व के मद्देनजर राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में घोषित छुट्टी एक दिन के लिए बढ़ा दी है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी संशोधित आदेश के अनुसार, अब 6 से 11 नवंबर तक कुल 6 दिनों का दीपावली अवकाश रहेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने 16 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है।
इन संस्थानों पर होगा लागू
आदेश छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों के साथ ही डीएड, बीएड और एमएड महाविद्यालयों पर भी लागू होगा। गौर तलब है कि विभाग की ओर से पूर्व में 21 सितंबर को जारी शैक्षणिक कैलेंडर में दीपावली अवकाश 6 से 10 नवंबर तक 5 दिनों के लिए निर्धारित किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसमें आंशिक संशोधन करते हुए अवकाश की अवधि 11 नवंबर तक बढ़ा दी है।
धूमधाम से मनाई जा रही नवरात्रि
इस बीच छत्तीसगढ़ में इस बार शारदीय नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। राज्य में धार्मिक आस्था के साथ सांस्कृतिक विविधता और पर्यावरण संरक्षण का सुंदर रूप देखने को मिला है। रायपुर से लेकर चिरमिरी और भिलाई तक लोग गरबा और डांडिया के साथ त्यौहार मना रहे हैं। भिलाई में महिलाओं ने हाथों में पौधे लेकर गरबा किया और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया।
आयोजनों का बजट और आकार बढ़ा
रायपुर के माना क्षेत्र में बंगाली समाज ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे बहुत सुंदर पंडाल बनाए हैं। इन पंडालों को बनाने के लिए कोलकाता से कारीगर आए थे। सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा समिति 1964 से और माना बाजार समिति 53 वर्षों से यह आयोजन कर रही है। समय के साथ इन आयोजनों का बजट और आकार बहुत बढ़ गया है।
माना कैंप में बंगाली समाज का इतिहास पुराना
बंगाली दुर्गा पूजा में विशेष परंपराओं का पालन किया जाता है। प्रतिमा बनाने के लिए विशेष स्थानों की मिट्टी और गंगाजल का उपयोग होता है। माना कैंप में बंगाली समाज का इतिहास 1964 में पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों से जुड़ा है। कठिन परिस्थितियों में भी इस समाज ने अपनी भाषा, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को संभालकर रखा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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