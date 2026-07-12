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नक्सली मामलों में इस श्रेणी के कैदियों की होगी रिहाई; छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

By Krishna Bihari Singh
भाषा, रायपुर
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अधिकारियों ने शनिवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली गतिविधियों से जुड़े कम गंभीर मामलों में जेल में बंद लोगों की रिहाई का रास्ता खोलने के लिए कानूनी समीक्षा का आदेश दिया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

नक्सली मामलों में इस श्रेणी के कैदियों की होगी रिहाई; छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों से जुड़े कम गंभीर मामलों में जेल में बंद कैदियों की रिहाई होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश दिया है कि नक्सली गतिविधियों से जुड़े जिन मामलों में जनहानि नहीं हुई है, जो कम गंभीर प्रकृति के हैं उनमें जांच के बाद मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। आरोपियों को कानूनी मदद पहुंचाने के लिए सरकारी वकीलों की टीम भी बनाई जाएगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि नक्सल मुक्त घोषित हर गांव 1 करोड़ के विकास कार्यों के लिए पात्र होगा।

कानूनी समीक्षा का आदेश

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली गतिविधियों से जुड़े कम गंभीर मामलों में जेल में बंद कैदियों की रिहाई के लिए कानूनी समीक्षा का आदेश दिया है। ऐसे मामलों में जनहानि की वारदात के केस शामिल नहीं होंगे। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने शुक्रवार को नक्सली प्रभावित इलाकों में राहत, पुनर्वास और विकास कार्यों को लेकर पुलिस विभाग की बैठक की समीक्षा की।

कानूनी जांच के बाद मामलों की वापसी की शुरू होगी प्रक्रिया

गृह मंत्री विजय शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश जारी किए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि वे कानून विभाग की मदद से सरकारी वकीलों और अभियोजकों की एक टीम बनाएं जो जरूरी कानूनी जांच-पड़ताल के बाद नक्सली संबंधी उन मामलों को वापस लेने पर विचार करे जो इसके लिए योग्य हैं। इस साल 31 मार्च को छत्तीसगढ़ को हथियारबंद नक्सल मुक्त घोषित किया गया था।

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नक्सल मुक्त गांवों को मिलेंगे एक करोड़

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पूर्व में नक्सली से बुरी तरह प्रभावित रहे इलाकों में विकास की स्पीड बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार हर उस गांव में एक करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी देगी जिसने खुद को नक्सली प्रभाव से मुक्त घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है। अभी ऐसे 50 गांवों की पहचान की गई है। इन गांवों में सुकमा और बीजापुर जिलों से हर एक में 20-20 और नारायणपुर जिले में 10 गांव शामिल हैं।

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बनाई जाएगी सरकारी वकीलों की टीम

डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों की वापसी के लिए विधि विभाग की मदद से अभियोजन अधिकारियों और सरकारी वकीलों की टीम बनाई जाएगी। इन मामलों में क्या प्रगति हुई इसकी समीक्षा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हर हफ्ते की जाएगी। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी 15 अगस्त को सभी नक्सल मुक्त गांवों में तिरंगा यात्रा आयोजित की जाए।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

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