नक्सली मामलों में इस श्रेणी के कैदियों की होगी रिहाई; छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला
अधिकारियों ने शनिवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली गतिविधियों से जुड़े कम गंभीर मामलों में जेल में बंद लोगों की रिहाई का रास्ता खोलने के लिए कानूनी समीक्षा का आदेश दिया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों से जुड़े कम गंभीर मामलों में जेल में बंद कैदियों की रिहाई होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश दिया है कि नक्सली गतिविधियों से जुड़े जिन मामलों में जनहानि नहीं हुई है, जो कम गंभीर प्रकृति के हैं उनमें जांच के बाद मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। आरोपियों को कानूनी मदद पहुंचाने के लिए सरकारी वकीलों की टीम भी बनाई जाएगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि नक्सल मुक्त घोषित हर गांव 1 करोड़ के विकास कार्यों के लिए पात्र होगा।
कानूनी समीक्षा का आदेश
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली गतिविधियों से जुड़े कम गंभीर मामलों में जेल में बंद कैदियों की रिहाई के लिए कानूनी समीक्षा का आदेश दिया है। ऐसे मामलों में जनहानि की वारदात के केस शामिल नहीं होंगे। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने शुक्रवार को नक्सली प्रभावित इलाकों में राहत, पुनर्वास और विकास कार्यों को लेकर पुलिस विभाग की बैठक की समीक्षा की।
कानूनी जांच के बाद मामलों की वापसी की शुरू होगी प्रक्रिया
गृह मंत्री विजय शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश जारी किए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि वे कानून विभाग की मदद से सरकारी वकीलों और अभियोजकों की एक टीम बनाएं जो जरूरी कानूनी जांच-पड़ताल के बाद नक्सली संबंधी उन मामलों को वापस लेने पर विचार करे जो इसके लिए योग्य हैं। इस साल 31 मार्च को छत्तीसगढ़ को हथियारबंद नक्सल मुक्त घोषित किया गया था।
नक्सल मुक्त गांवों को मिलेंगे एक करोड़
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पूर्व में नक्सली से बुरी तरह प्रभावित रहे इलाकों में विकास की स्पीड बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार हर उस गांव में एक करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी देगी जिसने खुद को नक्सली प्रभाव से मुक्त घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है। अभी ऐसे 50 गांवों की पहचान की गई है। इन गांवों में सुकमा और बीजापुर जिलों से हर एक में 20-20 और नारायणपुर जिले में 10 गांव शामिल हैं।
बनाई जाएगी सरकारी वकीलों की टीम
डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों की वापसी के लिए विधि विभाग की मदद से अभियोजन अधिकारियों और सरकारी वकीलों की टीम बनाई जाएगी। इन मामलों में क्या प्रगति हुई इसकी समीक्षा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हर हफ्ते की जाएगी। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी 15 अगस्त को सभी नक्सल मुक्त गांवों में तिरंगा यात्रा आयोजित की जाए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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