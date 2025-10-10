छत्तीसगढ़ के किसानों को साय सरकार की बड़ी सौगात, बताया कब से और किस भाव में करेगी धान खरीदी

धान खरीदी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस बार ई-केवाईसी और एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसान पंजीयन अनिवार्य किया गया है। सरकार के अनुसार इसके लिए किसान 31 अक्टूबर 2025 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं।

छत्तीसगढ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद करने की घोषणा की है। इस बारे में शुक्रवार को मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया। धान खरीदी 15 नवम्बर 2025 से शुरू होगी और 31 जनवरी 2026 तक की जाएगी। सरकार के अनुसार किसानों को धान बिक्री के बाद छह से सात दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से राज्य के 25 लाख से ज्यादा किसानों को इस फैसले से फायदा होगा। इसके साथ ही साय सरकार ने राज्य के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि भी 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए करने का फैसला इस बैठक में लिया साथ ही राज्य की भलाई से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए।

किसानों को धान बेचने के लिए सोसायटियों में लंबी कतारों में लगने से बचाने का इंतजाम भी सरकार ने इस साल किया है। इसके लिए उसने 'तुंहर हाथ' मोबाइल एप लॉन्च करते हुए उसके माध्यम से ऑनलाइन टोकन लेने का सिस्टम लागू किया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए किसान अपनी सुविधा के अनुसार पसंदीदा दिन चुनकर धान बेचने के लिए टोकन ले सकेंगे।

धान खरीदी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस बार ई-केवाईसी और एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसान पंजीयन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए किसान 31 अक्टूबर 2025 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। प्रदेश में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे किया गया है। 20,000 ग्रामों में डिजिटल सर्वे एवं मैन्युअल गिरदावरी के आंकड़ों की जानकारी ग्रामसभा में दी जा रही है।

इसके अलावा धान खरीदी को बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली से जोड़ा गया है ताकि केवल वास्तविक किसानों से ही धान की खरीदी हो। खरीदी के लिए राज्यभर में 2739 खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं। समितियों को शून्य सूखत लाने पर पांच रुपए प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

धान खरीदी की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए मार्कफेड कार्यालय में 'इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर' की स्थापना की जाएगी तथा जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। धान परिवहन व्यवस्था में मितव्ययता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती राज्यों से अवैध आवक रोकने के लिए विशेष जांच दल गठित किए जाएंगे।

बैठक में जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे खरीदी केंद्रों में प्रशासनिक अधिकारियों को केन्द्र प्रभारी नियुक्त करें, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।

इस दौरान कैबिनेट ने विधानसभा सत्र में की गई घोषणा के अनुपालन में राज्य के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। धन की कमी से जूझ रहे लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन कर राज्य के कलाकारों को 25 हजार रुपए के स्थान पर अब अधिकतम 50 हजार रुपए की सहायता एवं मृत्यु होने पर एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है।