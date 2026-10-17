छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 23 अधिकारियों का ट्रांसफर, किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के 23 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार देर रात दो अलग-अलग आदेश जारी किए।
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के 23 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार देर रात दो अलग-अलग आदेश जारी कर प्रवर, वरिष्ठ और कनिष्ठ श्रेणी के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इनमें कई जिलों के अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर शामिल हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव क्लेमेन्टीना लकड़ा के हस्ताक्षर से 16 अक्टूबर 2026 को जारी आदेशों के माध्यम से 29 सितंबर 2026 के पहले के आदेश में भी संशोधन किया गया है। पहले आदेश में 18 अधिकारियों की पोस्टिंग और प्रभार संबंधी बदलाव किए गए हैं, जबकि दूसरे आदेश में पांच अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। आदेश के अनुसार शिम्मी नाहिद को रायपुर, वीरेंद्र लकड़ा को जांजगीर-चांपा, योगिता देवांगन को राजनांदगांव, चंद्रिका प्रसाद बघेल को बस्तर, राजकुमार तंबोली को जांजगीर-चांपा और प्रकाश कुमार भारद्वाज को कोरबा में अपर कलेक्टर पद पर पदस्थ किया गया है।
शिव कुमार गुप्ता को सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, नवा रायपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। अरूण कुमार खलखो को बलौदाबाजार-भाटापारा में डिप्टी कलेक्टर तथा गिरीश कुमार रामटेके को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, नवा रायपुर का सचिव बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अनुराग राणा को संयुक्त कलेक्टर नारायणपुर, राहुल कुमार रजक को वरिष्ठ श्रेणी कार्यालय कलेक्टर दुर्ग, संगीता अग्रवाल को संयुक्त संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर और मोनिका जय नशीने को उपसचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल के पद पर पदस्थ किया गया है।
हेमलता को नवा रायपुर उपायुक्त बनाया गया
हेमलता डहरिया को उपायुक्त, आयुक्त कार्यालय भू-अभिलेख नवा रायपुर, ओम विकास टंडन को डिप्टी कलेक्टर जांजगीर-चांपा, गीता ठाकुर को प्राचार्य, राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला बिलासपुर, सृष्टि चंद्राकर को डिप्टी कलेक्टर दुर्ग तथा ऋचा सिंह को डिप्टी कलेक्टर जांजगीर-चांपा की जिम्मेदारी दी गई है।
5 अधिकारियों को नए जिलों में पोस्टिंग
विभाग की ओर से जारी दूसरे आदेश में पांच अधिकारियों को नए जिलों और विभागों में पोस्टिंग दी गई है। इसके तहत नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा, जिला दुर्ग के आयुक्त दशरथ सिंह राजपूत को सारंगढ़-बिलाईगढ़ का अपर कलेक्टर बनाया गया है। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव भागवत प्रसाद जायसवाल को अपर कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर पदस्थ किया गया है।
इसी प्रकार सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर प्रफुल्ल कुमार रजक का स्थानांतरण मुंगेली किया गया है। बीजापुर में पदस्थ परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर दिलीप कुमार उइके को कोंडागांव और उत्तर बस्तर कांकेर में पदस्थ परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर मृणमयी शुक्ला को मुंगेली स्थानांतरित किया गया है।
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