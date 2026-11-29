छत्तीसगढ़ की वनरक्षक भर्ती परीक्षा हुई स्थगित, 13 दिसंबर को होना था लिखित पेपर; क्या वजह?
Chhattisgarh Forest Guard Recruitment Exam Postponed: 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में होने वाली वनरक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह जानकारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल, रायपुर द्वारा जारी की गई है। वनरक्षकों के रिक्त पदों के लिए होने वाली परीक्षा का यह दूसरा चरण था।
Chhattisgarh Forest Guard Recruitment Exam Postponed: 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में होने वाली वनरक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह जानकारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल, रायपुर द्वारा जारी की गई है। वनरक्षकों के रिक्त पदों के लिए होने वाली परीक्षा का यह दूसरा चरण था। अब आयोग द्वारा इस लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। जारी विज्ञप्ति में परीक्षा की अगली तारीख और इसके स्थगित करने की वजह नहीं बताई गई है।
परीक्षा स्थगित करने की वजह और नई तारीख नहीं आई सामने
जानकारी के मुताबिक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल को लिखित पत्र भेजा गया था। इसके बाद आयोग द्वारा यह फैसला लिया गया है। हालांकि अभी तक परीक्षा स्थगित करने के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। इस कारण नई तारीख भी नहीं पता चल पाई है आखिर अब दोबारा पेपर कब होगा?
इससे पहले भी स्थगित हुई परीक्षाएं, जानिए नाम
आपको बता दें कि इससे पहले अन्य परीक्षाएं भी स्थगित हुई हैं या फिर उनमें देरी हुई है, जिससे डेट बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक, इससे पहले सूबेदार, SI और प्लाटून कमांडर की 2 से 4 नवंबर को होने वाली प्रस्तावितमुख्य परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। वहीं, CGPSC में अध्यक्ष पद खाली होने से परीक्षाओं और इंटरव्यू में देरी हुई है। इसको लेकर भी कई बार छात्रों द्वारा विरोध जताया गया है। वहीं सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया था। नई तारीखें 6 और 20 दिसंबर तय की गई हैं।
लिखित परीक्षा के लिए 16762 का हुआ था चयन
वनरक्षक भर्ती के लिए 22 जुलाई 2026 को लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी हुआ था। इसमें 1484 पदों पर भर्ती होनी है। फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद लिखित परीक्षा के लिए 16762 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इसके लिए आवेदन हो चुका था। 7 दिसंबर को प्रवेश पत्र जारी होना और 13 दिसंबर को लिखित परीक्षा होनी थी। लेकिन उससे पहले ही स्थगित हो गई है। नई तारीखों का इंतजार है।
आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में क्या लिखा
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर का पत्र क्रमांक / प्रशा.अराज. 1/320-9/6342 नवा रायपुर, दिनांक 26.11.2026 छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल को प्राप्त हुआ। उक्त विभागीय पत्र में दिनांक 13-12-2026 को आयोजित की जाने वाली वनरक्षक के रिक्त पदों पर द्वितीय स्तर की लिखित भर्ती परीक्षा को स्थगित करने का लेख किया गया है। अतः मण्डल द्वारा दिनांक 13-12-2026 को आयोजित की जाने वाली वनरक्षक पदों हेतु द्वितीय स्तर की लिखित भर्ती परीक्षा को स्थगित किया जाता है ।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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