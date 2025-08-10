छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में कल आएंगे 152.84 करोड़ रुपए, फसल बीमा योजना के तहत मिलेगा पैसा

छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में कल आएंगे 152.84 करोड़ रुपए, फसल बीमा योजना के तहत मिलेगा पैसा
छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सोमवार को उनके बैंक खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना तहत के तहत पैसे जारी किए जाएंगे। राज्य के एक लाख 41 हजार 879 पात्र बीमित किसानों को कुल 152 करोड़ 84 लाख 62 हजार रुपये का दावा राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना तहत छत्तीसगढ़ राज्य के एक लाख 41 हजार 879 पात्र बीमित किसानों को कुल 152 करोड़ 84 लाख 62 हजार रुपये का दावा राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। इसमें खरीफ सीजन 2024 के 33 हजार 943 पात्र किसानों को 10 करोड़ 25 लाख 97 हजार रुपये तथा रबी सीजन 2024-25 के एक लाख 7 हजार 936 पात्र किसानों को 142 करोड़ 58 लाख 65 हजार रुपये का दावा भुगतान शामिल है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यह भुगतान सोमवार को राष्ट्रव्यापी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आधारित स्वचालित प्रणाली के माध्यम से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित कार्यक्रम में होगी।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किशोरी लाल मीना विशिष्ट अतिथि होंगे।
यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से आरंभ होगा। छत्तीसगढ़ के पात्र बीमित किसानों को वर्चुअल मोड से कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर कार्यालय उप संचालक कृषि तथा विकासखंड स्तर पर कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी में जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे प्रभावी कार्यक्रम किसानों को प्राकृतिक आपदाओं एवं फसल हानि से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह दावा भुगतान हमारे किसानों के विश्वास और आत्मनिर्भरता को और मजबूत करेगा। हमारी सरकार खेती को लाभकारी बनाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक तकनीक के प्रसार और फसल विविधीकरण के माध्यम से प्रदेश की कृषि को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए संकल्पित है।
