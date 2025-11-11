Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Chhattisgarh encounter between security forces and naxals in Bijapur Many Killed
छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों का बड़ा ऑपरेशन, बीजापुर में जारी मुठभेड़; 6 नक्सली ढेर

छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों का बड़ा ऑपरेशन, बीजापुर में जारी मुठभेड़; 6 नक्सली ढेर

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अब तक 6 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है।

Tue, 11 Nov 2025 06:43 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बीजापुर, वार्ता
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में छह माओवादी मारे गए हैं। मुठभेड़ स्थल से ऑटोमैटिक हथियार, विस्फोटक सामग्री और माओवादी साहित्य बरामद हुआ है। यह कार्रवाई बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में की गई, जहां सुबह से ही सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी जारी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में छह माओवादी मारे गए, जिनके पास से इंसास राइफल, स्टेनगन, 303 राइफल और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन जारी रखा है और आसपास के जंगलों की घेराबंदी की जा रही है।

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने इस मुठभेड़ को सुरक्षा बलों के लिए एक "निर्णायक और महत्वपूर्ण सफलता" बताया। उन्होंने कहा, यह अभियान इस बात का प्रमाण है कि माओवादी संगठन अब नेतृत्वविहीन, दिशाहीन और मनोबलहीन स्थिति में सिमट चुका है। मारे गए कैडर संगठन के सक्रिय और कुख्यात सदस्य थे।

आईजी ने बताया कि डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, सीआरपीएफ और सीएएफ की अतिरिक्त टीमों को आसपास के क्षेत्रों में भेजा गया है ताकि फरार माओवादियों की तलाश की जा सके। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए स्थल और सुरक्षाबलों की संख्या जैसी संवेदनशील जानकारी फिलहाल साझा नहीं की जा सकती।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।