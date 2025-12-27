Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Chhattisgarh Deputy CM slams PDP Leader Iltija Mufti says She did not say a single word on Dipu Chandra Das
दीपू दास पर एक शब्द न कह सकीं... मुफ्ती पर भड़के छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम, कहा था- यह है लिंचिस्तान

दीपू दास पर एक शब्द न कह सकीं... मुफ्ती पर भड़के छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम, कहा था- यह है लिंचिस्तान

संक्षेप:

इल्तिजा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ओडिशा के सांबलपुर जिले में एक बंगाली मुस्लिम प्रवासी मजदूर जुएल शेख की मारपीट करके हत्या के मामले पर ये पोस्ट की थी।

Dec 27, 2025 02:54 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जम्मू-कश्मीर पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट के वजह से चर्चा में हैं। इल्तिजा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ओडिशा के सांबलपुर जिले में एक बंगाली मुस्लिम प्रवासी मजदूर जुएल शेख की मारपीट करके हत्या के मामले पर ये पोस्ट की थी। X (पूर्व ट्विटर) पोस्ट में इल्तिजा ने मजदूर की तस्वीर भी शेयर की थी। इल्तिजा ने तस्वीर के साथ लिखा था - 'ना इंडिया, ना भारत और ना ही हिंदुस्तान, यह है लिंचिस्तान।’

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विजय शर्मा ने शनिवार को कहा कि 'उन्होंने देखा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि क्या उन्हें दीपू चंद्र दास के साथ हुई घटना की जानकारी है। उन्होंने उस घटना पर एक शब्द भी नहीं कहा। इससे उनका दोहरा रवैया साफ दिखता है।'

वहीं इससे पहले जम्मू-कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने इल्तिजा पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि वे चुनिंदा मामलों पर ही गुस्सा दिखाती हैं। उन्होंने कहा कि 'वे सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग की बात करती हैं, हिंदूओं की नहीं।'

आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदूओं पर अत्याचार हो रहे हैं। 18 दिसंबर को ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने हत्या कर दी थी। बाद में उसे पेड़ पर लटकाकर जला दिया था।

बंगाली प्रवासी मजदूर के साथ क्या हुआ था?

घटना 24 दिसंबर को क्रिसमम की पूर्व संध्या की है। ओडिशा के सांबलपुर जिले के शांति नगर इलाके में जुएल शेख और कुछ मजदूर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। कहा जा रहा है कि छह युवक मजदूरों से बीड़ी मांगने पहुंचे और फिर आधार कार्ड दिखाने के लिए कहने लगे। जब वे आधार कार्ड नहीं दिखा सके तो उनपर हमला कर दिया गया। इस दौरान जुएल की मौत हो गई जबकि अन्य मजदूर घायल हो गए थे।

पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद जिले के रहने वाले एक घायल मजदूर मजार खान ने पीटीआई से बातचीत मेंबताया कि 'सबसे पहले उन्होंने बीड़ी की मांग की और फिर हमसे आधार दिखाने के लिए कहने लगे थे। इसके बाद उन्होंने जुएल का सिर किसी ठोस वस्तु पर पटक दिया।'

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Muslim Politics Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।