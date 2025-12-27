दीपू दास पर एक शब्द न कह सकीं... मुफ्ती पर भड़के छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम, कहा था- यह है लिंचिस्तान

संक्षेप: इल्तिजा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ओडिशा के सांबलपुर जिले में एक बंगाली मुस्लिम प्रवासी मजदूर जुएल शेख की मारपीट करके हत्या के मामले पर ये पोस्ट की थी।

जम्मू-कश्मीर पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट के वजह से चर्चा में हैं। इल्तिजा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ओडिशा के सांबलपुर जिले में एक बंगाली मुस्लिम प्रवासी मजदूर जुएल शेख की मारपीट करके हत्या के मामले पर ये पोस्ट की थी। X (पूर्व ट्विटर) पोस्ट में इल्तिजा ने मजदूर की तस्वीर भी शेयर की थी। इल्तिजा ने तस्वीर के साथ लिखा था - 'ना इंडिया, ना भारत और ना ही हिंदुस्तान, यह है लिंचिस्तान।’

विजय शर्मा ने शनिवार को कहा कि 'उन्होंने देखा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि क्या उन्हें दीपू चंद्र दास के साथ हुई घटना की जानकारी है। उन्होंने उस घटना पर एक शब्द भी नहीं कहा। इससे उनका दोहरा रवैया साफ दिखता है।'

वहीं इससे पहले जम्मू-कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने इल्तिजा पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि वे चुनिंदा मामलों पर ही गुस्सा दिखाती हैं। उन्होंने कहा कि 'वे सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग की बात करती हैं, हिंदूओं की नहीं।'

आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदूओं पर अत्याचार हो रहे हैं। 18 दिसंबर को ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने हत्या कर दी थी। बाद में उसे पेड़ पर लटकाकर जला दिया था।

बंगाली प्रवासी मजदूर के साथ क्या हुआ था? घटना 24 दिसंबर को क्रिसमम की पूर्व संध्या की है। ओडिशा के सांबलपुर जिले के शांति नगर इलाके में जुएल शेख और कुछ मजदूर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। कहा जा रहा है कि छह युवक मजदूरों से बीड़ी मांगने पहुंचे और फिर आधार कार्ड दिखाने के लिए कहने लगे। जब वे आधार कार्ड नहीं दिखा सके तो उनपर हमला कर दिया गया। इस दौरान जुएल की मौत हो गई जबकि अन्य मजदूर घायल हो गए थे।