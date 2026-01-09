Hindustan Hindi News
दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों का सरेंडर, इनमें 36 थे वांटेड; SP बोले- फाइनल स्टेज में नक्सली संगठन

संक्षेप:

एसपी ने बताया कि ‘उनपर कुल इनाम करीब 1.19 करोड़ रुपये है। अब तक 1230 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सली संगठन अब फाइनल स्टेज में हैं। बचे हुए नक्सली नेता और सदस्य या तो मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं।’

Jan 09, 2026 04:10 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें 18 महिलाएं और 45 पुरुष शामिल हैं। सरेंडर करने वाले 63 नक्सलियों में 36 वांटेड नक्सली थे। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने कहा, 'हम छत्तीसगढ़ सरकार के पुनर्वास कार्यक्रम के तहत बस्तर डिवीजन में एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें नक्सलियों से सरेंडर करके मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की जा रही है। आज 63 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिनमें से 36 वांटेड नक्सली हैं। इनमें 18 महिलाएं और 45 पुरुष शामिल हैं।'

गौरव राय ने बताया कि ‘उनपर कुल 1.19 करोड़ रुपये का इनाम घोषित है। पिछले 22 महीने में दंतेवाड़ा में 571 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इस अभियान के तहत अब तक 1230 नक्सलियों ने सरेंडर कर चुके हैं। नक्सली संगठन अब फाइनल स्टेज में हैं। बचे हुए नक्सली नेता और सदस्य या तो मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं। नक्सल विरोधी अभियान के तहत लागू पुनर्वास नीति के तहत मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला करने वाले नक्सलियों को 50000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। उन्हें स्किल ट्रेनिंग भी दी जा रही है।’

गौरतलब है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को उखाड़ फेंकने की तारीख मार्च, 2026 तय की है। शाह कई मौकों पर नक्सलियों से हिंसा छोड़ने, हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने की भी कर चुके हैं। सरकार का कहना है कि नौकरी, हेल्थ सर्विस और अन्य क्षेत्रों में कल्याणकारी उपायों के जरिए नक्सलियों को हर संभव मदद दी जाएगी।

अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को उखाड़ फेंकने की तारीख मार्च, 2026 तय की है।

पुलिसबल की सख्ती का असर है कि नक्सली संगठन अब बुरी तरह से कमजोर हो चुके हैं। यही वजह है कि कई संगठन ताश की पत्तों की तरह बिखर चुके हैं। हाल में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की अंधेरी रात अब अपने अंतिम चरण में है।

