छत्तीसगढ़: तीज का हवाला दे पत्नी का अंडा करी बनाने से इनकार, गुस्साए पति ने दी जान
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में तीज होने की बात कह पत्नी के अंडा करी बनाने से इनकार करने पर नाराज पति ने कथित तौर पर पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। धमतरी जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तीज होने की बात कह पत्नी के अंडा करी बनाने से इनकार करने पर नाराज पति ने कथित तौर पर पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
फांसी लगाई
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धमतरी जिले के सिहावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सांकरा गांव में सोमवार को पत्नी से विवाद के बाद टीकू राम सेन (40) ने फांसी लगाकर जान दे दी। टीकू राम सेन सोमवार को शराब पीने के बाद अंडा लेकर घर पहुंचा और पत्नी से अंडा करी बनाने के लिए कहा।
तीज होने का दिया था हवाला
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पति के अंडा करी बनाने की मांग पर पत्नी ने सोमवार को कड़ू भात की रस्म और मंगलवार को तीज पर्व होने का हवाला दिया। साथ ही इन पर्वों के कारण अंडा करी बनाने से मना कर दिया। इस पर टीकू राम सेन आगबबूला हो गया। फिर उसका पत्नी के से झगड़ा हो गया।
झगड़े के बाद घटना को दिया अंजाम
अधिकारियों ने बताया कि विवाद के बाद टीकू राम सेन घर से बाहर निकला और कुछ ही दूरी पर आंवले के पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी। जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तब उन्होंने इसकी जानकारी सेन की पत्नी और पुलिस को दी। बाद में पुलिस ने टीकू राम सेन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
छत्तीसगढ़ में तीज की बड़ी मान्यता
छत्तीसगढ़ की महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज का निर्जला व्रत रखती हैं। इसे राज्य में तीजा का पर्व कहा जाता है। इस दौरान ज्यादातर महिलाएं मायके जाती हैं। महिलाएं पर्व के एक दिन पहले करेले की सब्जी और चावल खाती हैं। इसे कड़ू भात की रस्म कहा जाता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।