छत्तीसगढ़: तीज का हवाला दे पत्नी का अंडा करी बनाने से इनकार, गुस्साए पति ने दी जान

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में तीज होने की बात कह पत्नी के अंडा करी बनाने से इनकार करने पर नाराज पति ने कथित तौर पर पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। धमतरी जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तीज होने की बात कह पत्नी के अंडा करी बनाने से इनकार करने पर नाराज पति ने कथित तौर पर पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फांसी लगाई पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धमतरी जिले के सिहावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सांकरा गांव में सोमवार को पत्नी से विवाद के बाद टीकू राम सेन (40) ने फांसी लगाकर जान दे दी। टीकू राम सेन सोमवार को शराब पीने के बाद अंडा लेकर घर पहुंचा और पत्नी से अंडा करी बनाने के लिए कहा।

तीज होने का दिया था हवाला पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पति के अंडा करी बनाने की मांग पर पत्नी ने सोमवार को कड़ू भात की रस्म और मंगलवार को तीज पर्व होने का हवाला दिया। साथ ही इन पर्वों के कारण अंडा करी बनाने से मना कर दिया। इस पर टीकू राम सेन आगबबूला हो गया। फिर उसका पत्नी के से झगड़ा हो गया।

झगड़े के बाद घटना को दिया अंजाम अधिकारियों ने बताया कि विवाद के बाद टीकू राम सेन घर से बाहर निकला और कुछ ही दूरी पर आंवले के पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी। जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तब उन्होंने इसकी जानकारी सेन की पत्नी और पुलिस को दी। बाद में पुलिस ने टीकू राम सेन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।