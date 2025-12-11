Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ के कोरबा में तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान 3 की मौत, किस बात का चक्कर?

छत्तीसगढ़ के कोरबा में तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान 3 की मौत, किस बात का चक्कर?

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान 3 लोगों की मौत होने की घटना सामने आई है। पुलिस ने एक फार्म हाउस से तीनों की लाशें बरामद की हैं। किस चक्कर में हुई मौतें? इस रिपोर्ट में जानें…

Dec 11, 2025 12:42 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, कोरबा
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने फार्म हाउस से एक कबाड़ कारोबारी समेत 3 लोगों की लाशें बरामद की हैं। आशंका है कि ये मौतें पैसे दोगुने करने चक्कर में हुई हैं। तांत्रिक ने पीड़ितों को पैसा दोगुना करने का वादा किया था। इस घटना के संबंध में एक तांत्रिक समेत 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोरबा जिले के निवासी कबाड़ कारोबारी मोहम्मद अशरफ मेमन, सुरेश साहू और दुर्ग जिले के निवासी नीतीश कुमार की लाशें फार्म हाउस से बुधवार देर रात बरामद की गईं। फार्म हाउस मोहम्मद अशरफ मेमन का बताया जाता है। यह उर्गा पुलिस थाना इलाके के कुदरी गांव में मौजूद है। मृतकों की उम्र 40 से 45 साल के बीच थी।

अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में एक तांत्रिक समेत चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। आशंका है कि तीनों की गला घोंटकर हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद इस संबंध में अधिक जानकारी मिल सकेगी। मौके से कैश के साथ ही अनुष्ठान की सामग्री बरामद की गई है। आशंका है कि यह घटना पैसे दोगुने करने के वादे वाले किसी तांत्रिक अनुष्ठान से जुड़ी है।

अधिकारियों ने बताया कि चारों संदिग्ध कथित तौर पर अनुष्ठान करने के लिए बिलासपुर से आए थे। इसी दौरान तीनों की मौत हो गई। कोरबा के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पीड़ितों के परिवार वालों का कहना है कि लाशों पर चोट और खरोंच के कई निशान थे। ये हमले या जबरदस्ती रोकने का संकेत हैं।

