छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में SDM और तहसीलदार पर आदिवासी बुजुर्ग की हत्या का आरोप, दो गंभीर
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अवैध खनन की जांच के दौरान तहसीलदार और SDM पर 3 ग्रामीणों को बेरहमी से पीटने का आरोप है। आरोप है कि इसी पिटाई के कारण एक आदिवासी बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हैं।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एसडीएम और तहसीलदार पर एक आदिवासी बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है। अधिकारी अवैध बॉक्साइट खनन की जांच के लिए गए थे, जहां उन्होंने 3 ग्रामीणों को हिरासत में लेकर लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा। इस पिटाई के कारण 60 वर्षीय नरेश राम की अस्पताल में मौत हो गई जबकि दो अन्य युवक घायल हैं। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है। हालांकि पुलिस ने अभी तक औपचारिक FIR दर्ज नहीं की है।
ग्रामीणों की जमकर पिटाई करने का आरोप
उप संभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) करुण डहरिया और तहसीलदार पारस शर्मा पर स्थानीय युवकों के साथ मिलकर तीन ग्रामीणों की जमकर पिटाई करने का आरोप है। आरोप है कि अधिकारियों की पिटाई के कारण आदिवासी नरेश राम (60) की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं अजीत उरांव (60) और आकाश अगरिया (20) का इसी अस्पताल में इलाज जारी है।
घटना से माहौल तनावपूर्ण
इस घटना से इलाके में माहौल तनावपूर्ण है। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। बलरामपुर जिले के एडिशनल एसपी विश्वदीपक त्रिपाठी ने सोमवार को बताया कि मृतक नरेश राम (60) का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मामले में अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। दोनों घायलों की हालत खतरे से बाहर है। अधिकारी और राजस्व विभाग की टीम अवैध बॉक्साइट खनन की जांच के लिए हंसपुर आई थी।
पिटाई के कारण बिगड़ी तीनों की हालत
रविवार रात को 8 बजे ग्राम सरना के पास नरेश राम, अजीत उरांव और आकाश दिखाई दिए थे। उनको अधिकारियों ने पूछताछ के बाद गांव से उठा लिया था। आरोपी है कि तीनों की शासकीय कार्यालय कुसमी में कथित तौर पर लोहे की रॉड से पिटाई की गई। पिटाई के कारण तीनों की हालत बिगड़ गई।
अधिकारी पहुंचे थे अस्पताल
पीड़ितों की हालत बिगड़ने पर डरे- सहमे दोनों अधिकारी राजस्व विभाग के सुदीप, मंदीप और विक्की के साथ कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। घायलों को भर्ती करवाया गया, तीन में से एक की मौत हो जाने की पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने की है।
अभी पुलिस ने नहीं दर्ज किया है केस
सूत्रों ने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों की सूचना पर SDM करुण डहरिया और तहसीलदार पारस शर्मा अपनी टीम के साथ रविवार को ग्राम हंसपुर पहुंचे थे। ग्रामीणों ने बॉक्साइट से भरे एक ट्रक को पकड़ा था। सूत्रों ने बताया कि एसडीएम, तहसीलदार और दो युवकों को पुलिस ने हिरासत में लेकर राजपुर थाने में रखा है। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने इस मामले को में एफआईआर नहीं लिखी है। पुलिस पोस्टमॉर्टम के बाद पीड़ित की लाश का अंतिम संस्कार कराने का प्रयास कर रही है।
