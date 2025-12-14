छत्तीसगढ़: कोरबा में बड़ी कोयला चोरी का भंडाफोड़, होश उड़ा देगा यह ‘खेल’

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की गेवरा कोयला खदान से कोयला चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि यह सिंडिकेट एक संगठित कोयला घोटाले का हिस्सा हो सकता है।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की गेवरा कोयला खदान से कोयले की अवैध निकासी, गड़बड़ी और चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि यह मामला कोयला चोरी तक सीमित नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि यह सुनियोजित तरीके से संचालित एक संगठित कोयला घोटाले का हिस्सा हो सकता है जिसकी कड़ियां दीपका क्षेत्र से लेकर बिलासपुर के निजी कोल डिपो तक जुड़ी बताई जा रही हैं।

बड़ी कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी के वाहन सूत्रों ने बताया कि गेवरा खदान से अडानी पावर लिमिटेड के जयरामनगर साइडिंग के लिए रवाना हुए तीन ट्रक बीते तीन दिनों से दीपका थाना परिसर में खड़े हैं। कोयले से भरे ये तीनों ट्रक छत्तीसगढ़ की बड़ी कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी के हैं।

निजी कोल डिपो में खपाया जा रहा था कोयला सूत्रों ने बताया कि कोयले को जयरामनगर साइडिंग तक पहुंचने के बजाय फर्जी दस्तावेजों के जरिए बिलासपुर जिले की एक निजी कोल डिपो में खपाया जा रहा था। संबंधित ट्रांसपोर्ट कंपनी का खुद का कोल डिपो भी बिलासपुर में है। सूत्रों ने बताया कि संबंधित ट्रांसपोर्ट कंपनी का खुद का कोल डिपो होने से किसी बड़ी गड़बड़ी को लेकर संदेह और गहराता जा रहा है।

ऐसे होता था पूरा खेल बताया जा रहा है कि गेवरा से निकलने के बाद ट्रकों को साइडिंग से पहले ही रोक दिया जाता था। इस दौरान ट्रकों में लगे जीपीएस उपकरण निकालकर मोटरसाइकिल पर लगा दिए जाते थे ताकि कागजों और सिस्टम में ट्रक की लोकेशन सही दिखाई दे। वास्तव में ट्रक कोयला लेकर बिलासपुर के डिपो पहुंच जाते थे जबकि रिकॉर्ड में डिलीवरी जयरामनगर साइडिंग की दर्शाई जाती थी।

ट्रक मालिक का दावा मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ट्रक मालिक का दावा है कि वाहन रायपुर के लिए लोड थे और पुलिस उन्हें जबरन दीपका थाना लेकर आई है। उसका कहना है कि सोमवार तक वाहन छोड़ दिए जाएंगे।