छत्तीसगढ़ के कोरबा में मकान में चल रहा था गंदा काम; पकड़े गए 5 युवक और 5 महिलाएं
छत्तीसगढ़ पुलिस ने कोरबा जिले में एक बस्ती में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायतों पर मकान में छापामार कर 5 महिलाओं और तीन युवकों को संदिग्ध हालत में पकड़ा।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पुलिस ने डिंगापुर और रामपुर के बीच स्थित एक बस्ती में छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर मकान में छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 5 महिलाओं और तीन युवकों को संदिग्ध हालत में पकड़ा है। पूछताछ के बाद पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
लोगों ने की थी शिकायत
सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में काफी समय से युवक-युवतियों की संदिग्ध आवाजाही देखी जा रही है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उक्त मकान में आए दिन हंगामा, गाली-गलौज और अनैतिक गतिविधियां होती हैं। इससे इलाके का माहौल खराब हो रहा है। इन हरकतों से असुरक्षा का जोखिम पैदा हो गया है। लोग काफी परेशान है।
संदिग्ध हालत में महिलाओं और युवकों को पकड़ा
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सिविल लाइन थाना पुलिस ने संबंधित मकान पर छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घर के अंदर से पांच महिलाओं और तीन युवकों को संदिग्ध हालत में पकड़ा और उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले आई।
क्या बोले पार्षद?
पुलिस अब पकड़े गए इन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके और उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। पार्षद अजय गोड ने बताया कि वार्ड क्षेत्र में लंबे समय से इस मकान को लेकर शिकायतें मिल रही थीं।
प्रभावित हो रहा सामाजिक माहौल
लोगों का कहना था कि संदिग्ध गतिविधियों से क्षेत्र का सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा था। पार्षद अजय गोड ने पकड़े गए लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि लोगों की शिकायत के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान 5 महिलाएं और 3 युवक पकड़े गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। आगे की वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।