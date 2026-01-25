Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़chhattisgarh crime illegal activity carried out in house in korba 5 men and 5 women arrested
छत्तीसगढ़ के कोरबा में मकान में चल रहा था गंदा काम; पकड़े गए 5 युवक और 5 महिलाएं

छत्तीसगढ़ के कोरबा में मकान में चल रहा था गंदा काम; पकड़े गए 5 युवक और 5 महिलाएं

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ पुलिस ने कोरबा जिले में एक बस्ती में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायतों पर मकान में छापामार कर 5 महिलाओं और तीन युवकों को संदिग्ध हालत में पकड़ा।

Jan 25, 2026 08:11 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, कोरबा
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पुलिस ने डिंगापुर और रामपुर के बीच स्थित एक बस्ती में छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर मकान में छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 5 महिलाओं और तीन युवकों को संदिग्ध हालत में पकड़ा है। पूछताछ के बाद पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लोगों ने की थी शिकायत

सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में काफी समय से युवक-युवतियों की संदिग्ध आवाजाही देखी जा रही है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उक्त मकान में आए दिन हंगामा, गाली-गलौज और अनैतिक गतिविधियां होती हैं। इससे इलाके का माहौल खराब हो रहा है। इन हरकतों से असुरक्षा का जोखिम पैदा हो गया है। लोग काफी परेशान है।

संदिग्ध हालत में महिलाओं और युवकों को पकड़ा

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सिविल लाइन थाना पुलिस ने संबंधित मकान पर छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घर के अंदर से पांच महिलाओं और तीन युवकों को संदिग्ध हालत में पकड़ा और उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले आई।

क्या बोले पार्षद?

पुलिस अब पकड़े गए इन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके और उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। पार्षद अजय गोड ने बताया कि वार्ड क्षेत्र में लंबे समय से इस मकान को लेकर शिकायतें मिल रही थीं।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में भी मौसम लेगा करवट; बारिश का अलर्ट, किन जिलों में बरसेंगे मेघ?
ये भी पढ़ें:दिल्ली में DDA के 1712 फ्लैटों की बुकिंग इस डेट से होगी शुरू, 25% तक की छूट
ये भी पढ़ें:झारखंड के हजारीबाग सरस्वती जुलूस के दौरान झड़प और पत्थरबाजी, फोर्स तैनात

प्रभावित हो रहा सामाजिक माहौल

लोगों का कहना था कि संदिग्ध गतिविधियों से क्षेत्र का सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा था। पार्षद अजय गोड ने पकड़े गए लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि लोगों की शिकायत के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान 5 महिलाएं और 3 युवक पकड़े गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। आगे की वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।