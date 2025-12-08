Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़chhattisgarh crime husband kills wife throws body into well and covers in surajpur district
छत्तीसगढ़: सिलबट्टे से पत्नी का कत्ल, कुएं में डाली लाश ऊपर से ढका, ऐसे खुली पोल

छत्तीसगढ़: सिलबट्टे से पत्नी का कत्ल, कुएं में डाली लाश ऊपर से ढका, ऐसे खुली पोल

संक्षेप:

छत्तीसगढ के सूरजपुर जिले में एक शख्स ने सिलबट्टा मारकर पत्नी की जान ले ली। आरोपी ने  लाश को कुएं में फेंक दी और कुएं को ढक दिया। कैसे खुली आरोपी की पोल। वारदात की पूरी जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Dec 08, 2025 05:17 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, सूरजपुर
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ में सूरजपुर जिले के थाना चांदनी क्षेत्र में एक शख्स ने सिलबट्टा मारकर पत्नी की जान ले ली। इसके बाद आरोपी ने लाश को कुएं में फेंक दी और कुएं को ढक दिया। पत्नी की बेरहमी से हत्या कर के आरोपी फरार हो गया। वह लंबे समय से फरार था। पुलिस ने रविवार देर शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिला के छोटे बेटे ने पिता की करतूत देखी ली थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, हत्या की घटना 18 नवंबर की रात को हुई थी। मृतका देवकुमारी के परिवारजनों ने बताया कि घटना की रात घर में झगड़ा हुआ था। मृतका के छोटे बेटे ने अपने पिता अशोक रजक को मां के साथ मारपीट करते देखा था। बच्चे ने बीच-बचाव की कोशिश की लेकिन आरोपी ने उसे भी पीट दिया, जिसके बाद वह डरकर घर के बाहर स्थित बाड़ी में छिप गया था।

अगले दिन जब मृतका घर से लापता मिली, तो परिजन चिंता में पड़ गए थे। घटना के दूसरे दिन परिजनों के बीच हुई बातचीत में छोटे बेटे ने रोते हुए बताया कि उसने अपने पिता को मां को डंडा और सिलबट्टा से मारते देखा था। 20 नवंबर को मृतका की बहन ने थाना चांदनी में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने पत्नी की हत्या कर शव को कुएं में फेंककर ऊपर से पैरा से ढक दिया था।

इसी आधार पर थाना चांदनी में भारतीय न्याय संहिता की अपराध की 66/2025 धारा 103(1), 238 के तहत मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद से आरोपी फरार था। पुलिस की लगातार खोज के बीच मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी ओडिशा से गांव लौटा है। कल देर शाम पुलिस ने घेराबंदी कर अशोक रजक (39) को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल डंडा और सिलबट्टा जब्त किए गए हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।