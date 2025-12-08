छत्तीसगढ़: सिलबट्टे से पत्नी का कत्ल, कुएं में डाली लाश ऊपर से ढका, ऐसे खुली पोल
छत्तीसगढ के सूरजपुर जिले में एक शख्स ने सिलबट्टा मारकर पत्नी की जान ले ली। आरोपी ने लाश को कुएं में फेंक दी और कुएं को ढक दिया। कैसे खुली आरोपी की पोल। वारदात की पूरी जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
छत्तीसगढ में सूरजपुर जिले के थाना चांदनी क्षेत्र में एक शख्स ने सिलबट्टा मारकर पत्नी की जान ले ली। इसके बाद आरोपी ने लाश को कुएं में फेंक दी और कुएं को ढक दिया। पत्नी की बेरहमी से हत्या कर के आरोपी फरार हो गया। वह लंबे समय से फरार था। पुलिस ने रविवार देर शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिला के छोटे बेटे ने पिता की करतूत देखी ली थी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, हत्या की घटना 18 नवंबर की रात को हुई थी। मृतका देवकुमारी के परिवारजनों ने बताया कि घटना की रात घर में झगड़ा हुआ था। मृतका के छोटे बेटे ने अपने पिता अशोक रजक को मां के साथ मारपीट करते देखा था। बच्चे ने बीच-बचाव की कोशिश की लेकिन आरोपी ने उसे भी पीट दिया, जिसके बाद वह डरकर घर के बाहर स्थित बाड़ी में छिप गया था।
अगले दिन जब मृतका घर से लापता मिली, तो परिजन चिंता में पड़ गए थे। घटना के दूसरे दिन परिजनों के बीच हुई बातचीत में छोटे बेटे ने रोते हुए बताया कि उसने अपने पिता को मां को डंडा और सिलबट्टा से मारते देखा था। 20 नवंबर को मृतका की बहन ने थाना चांदनी में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने पत्नी की हत्या कर शव को कुएं में फेंककर ऊपर से पैरा से ढक दिया था।
इसी आधार पर थाना चांदनी में भारतीय न्याय संहिता की अपराध की 66/2025 धारा 103(1), 238 के तहत मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद से आरोपी फरार था। पुलिस की लगातार खोज के बीच मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी ओडिशा से गांव लौटा है। कल देर शाम पुलिस ने घेराबंदी कर अशोक रजक (39) को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल डंडा और सिलबट्टा जब्त किए गए हैं।
