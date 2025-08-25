छत्तीसगढ़: पत्नी को लाने पहुंचे शख्स के पेट पर साले ने मारी लात, अंतड़ी फटी; मौत

छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बताया जाता है कि पत्नी को लाने ससुराल पहंचे एक शख्स के पेट पर उसके साले ने ऐसी लात मारी की पीड़ित की मौत हो गई। हमले में जीजा के पेट की अंतड़ी फट गई।

छत्तीसगढ़ के जशपुर में थाना सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत ग्राम लोखंडी में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस ने बताया कि पत्नी को लाने ससुराल पहंचे एक शख्स पर उसके साले ने हमला कर दिया। साले ने विवाद के दौरान जीजा के पेट पर ऐसी लात मारी कि उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि साले के हमले में जीजा के पेट की अंतड़ी फट गई। इसके बाद ज्यादा मात्रा में खून गिरने के कारण पीड़ित जान गंवा बैठा।

बताया जाता है कि राम साय (48) अपनी पत्नी को ससुराल से लेने गया था। जब वह ससुराल पहुंचा तब उसका पत्नी के परिजनों से विवाद हो गया। इसी झगड़े में उसका साला सत्यम राम (25) आक्रामक हो गया। उसने अपने जीजा के पेट पर लात मार दी। घायल राम साय की अगले दिन घर पर ही मौत हो गई। पीड़ित के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।