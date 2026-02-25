Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ में मौसम की मेहरबानी जारी, इन 14 जिलों के लिए IMD ने दिया येलो अलर्ट; होगी बारिश

Feb 25, 2026 04:04 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, छत्तीसगढ़
बीते दिन के मौसम की बात करें तो बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा तापमान जगदलपुर जिले में 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर जिले में दर्ज किया गया।

छत्तीसगढ़ में इस हफ्ते की शुरुआत में मौसम ने करवट बदली थी, जिसका असर अब भी बना हुआ है, और प्रदेश में कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं और इनमें से कुछ-कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी मौसम का यही मिजाज बने रहने की संभावना जताई है और प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बीते दिन प्रदेश में दो से ज्यादा स्थानों पर पानी गिरा।

बुधवार को इन 14 जिलों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के कबीरधाम, बेमेतरा, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने व गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है।

कल इन दो शहरों में गिरा पानी

बीते दिन के मौसम की बात करें तो बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा तापमान जगदलपुर जिले में 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर जिले में दर्ज किया गया। इस दौरान प्रदेश जगदलपुर (3 मिमी) और बिलासपुर (1 मिमी) के साथ ही एक-दो अन्य स्थानों पर भी हल्की बारिश भी दर्ज की गई।

छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है, और उसके बाद तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले 7 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। साथ ही IMD ने छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में एक-दो स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान लगाया है।

महत्वपूर्ण मौसम की विशेषताएं

अरब सागर के उत्तर-पूर्वी भाग में एवं गुजरात तट से दूर, ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण औसत समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किमी की ऊंचाई के मध्य में सक्रिय है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, मध्य महाराष्ट्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में औसत समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में औसत समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, दक्षिण-पूर्व राजस्थान एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, पाकिस्तान के मध्य भाग एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। उत्तर भारत के ऊपर, लगभग 157 किमी प्रति घंटा की गति से औसत समुद्र तल से 12.6 किमी की ऊंचाई पर उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही है। 2 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना है।

