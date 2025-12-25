आज बदल जाएगा छत्तीसगढ़ का मौसम, 3 दिन चलेगी शीतलहर; IMD ने बताया

संक्षेप: छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रभाव लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने शीतलहर की संभावना भी जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार राज्य के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति देखी गई है। अब छत्तीसगढ़ भी शीतलहर की चपेट में आने वाला है।

छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रभाव लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने शीतलहर की संभावना भी जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार राज्य के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति देखी गई है। मौसम विभाग ने आज आगामी तीन दिनों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना जताई है। उत्तर-मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में शीतलहर का असर बना रह सकता है। आइए जानते हैं पूरे छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दुर्ग जिले के एक-दो स्थानों पर शीतलहर दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज हुआ, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। इस दौरान तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी और तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है।

राजधानी रायपुर में बुधवार को अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से कम दर्ज किया गया। दिन के समय हल्के बादल छाए रहे, जबकि शाम के समय ठंडक महसूस की गई। हवा की औसत गति लगभग 2 किलोमीटर प्रति घंटा रही।