540 करोड़ का कोयला लेवी स्कैम! चुनावी खर्च और नेताओं को रिश्वत में गया पैसा? ED का बड़ा दावा

ED ने छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के समय 540 करोड़ रुपये के स्कैम होने का दावा किया है। कहा गया है कि गैर कानूनी कोयला लेवी स्कैम के जरिए कमाए गए 540 करोड़ रुपयों को 2 तरह से इस्तेमाल किया गया। इस काली कमाई को चुनाव से जुड़े खर्चों में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत देने में भी इस्तेमाल किया गया है।

इन अधिकारियों की 2.66 करोड़ की संपत्ति अटैच फेडरल जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा- इन आरोपों की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छत्तीसगढ़ CMO में डिप्टी सेक्रेटरी रहीं सस्पेंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर सौम्या चौरसिया और एक अन्य व्यक्ति की कुल 2.66 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। PMLA के तहत कुल 8 संपत्तियों, जमीन के टुकड़े और रेजिडेंशियल फ्लैट प्रोविजनल रूप से अटैच किए गए हैं।

गैर कानूनी कमाई पर क्या बोली कांग्रेस एजेंसी का आरोप है कि सिंडिकेट ने 540 करोड़ रुपये "गैर-कानूनी" तरीके से इकट्ठा किए। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था और अपनी सरकार के खिलाफ लगाए गए इन आरोपों में राजनीतिक साजिश का दावा किया था। इसमें आरोप लगाया गया, "उगाहे गए कैश का इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत देने, चुनाव से जुड़े खर्चों के लिए फंड जुटाने और चल-अचल संपत्ति खरीदने में किया गया।"