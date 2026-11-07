छत्तीसगढ़ में कोचिंग सेंटरों पर नया कानून लाने की योजना; क्या प्रावधान?
छत्तीसगढ़ में कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर लगाम लगेगी। छत्तीसगढ़ सरकार कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए नया कानून ला रही है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
छत्तीसगढ़ में कोचिंग सेंटरों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ सरकार कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट करने और छात्रों के हित में 'छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर विधेयक 2026' का मसौदा लेकर आई है। इसका मुख्य उद्देश्य कोचिंग संस्थानों में मनमानी फीस और अनियमितताओं पर रोक लगाना है। नए कानून के तहत 20 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों का 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसमें कई नियमों का पालन करना होगा।
कोचिंग सेंटरों के मनमाने रवैये पर लगेगी लगाम
अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि छत्तीसगढ़ में कोचिंग संस्थानों के संचालन को नियंत्रित और उनके मनमाने रवैये पर लगाम कसने के लिए नया कानून बनाया जाएगा जिसमें विद्यार्थियों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने तथा विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण पहल की है।
कानून का मसौदा तैयार
अधिकारियों ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक- 2026 का प्रारूप तैयार किया है। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार विद्यार्थियों को सुरक्षित, सकारात्मक और तनावमुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए प्रावधान
प्रस्तावित कानून के तहत कोचिंग संस्थानों के संचालन में अनुशासन बनाए रखने, गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान किए जाएंगे। कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ-साथ अभिभावकों के हितों की रक्षा करना भी सरकार की प्राथमिकता है।
20 या उससे अधिक स्टूडेंट पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
प्रस्तावित विधेयक से कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही बढ़ेगी और विद्यार्थियों को गैरजरूरी शैक्षणिक दबाव, मनमानी फीस और अन्य समस्याओं से राहत दिलाने में मदद मिलेगी। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि विधेयक के प्रारूप में 20 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने और रजिस्ट्रेशन वैधता 5 साल निर्धारित करने का प्रस्ताव है।
पैसे वापस करने का भी प्रावधान
फीस संबंधी पारदर्शिता, पाठ्यक्रम बीच में छोड़ने पर शुल्क वापसी और छात्रावासों की सुरक्षा के प्रावधान भी शामिल हैं। यही नहीं इसमें विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श व्यवस्था, उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण और 24 घंटे सहायता के लिए दूरभाष सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भी है।
नियम तोड़ा तो लाइसेंस रद्द, जुर्माना भी लगेगा
मंत्री ने बताया कि विधेयक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय प्राधिकरण और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये से पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाने और गंभीर मामलों में पंजीकरण रद्द करने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मागे सुझाव
अधिकारियों ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने विधेयक के प्रारूप को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए अभिभावकों, शिक्षाविदों, युवाओं, अन्य संबंधित पक्षों और आम नागरिकों से 7 दिन के भीतर सुझाव और राय मांगी है। विधेयक का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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