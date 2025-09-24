Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai says Centre Govt approves Rs 8.75 crore for NH-30 upgradation केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी बड़ी सौगात, सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर बताया, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी बड़ी सौगात, सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर बताया

केंद्र सरकार से मिली इस सौगात की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहतर होने से वनांचल इलाकों में रहने वाले लोगों तक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी बढ़ेगी।

Sourabh Jain एएनआई, रायपुर, छत्तीसगढ़Wed, 24 Sep 2025 05:28 PM
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक महत्वपूर्ण सौगात दी है, जिसके बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बस्तर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के केसकाल सिटी पोर्शन (नगर खंड) को उन्नत बनाने के लिए 8.75 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। इस बारे में 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय से आदिवासी बहुल क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।

'यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बस्तर अंचल के NH-30 (केशकाल सिटी पोर्शन) के उन्नयन हेतु ₹8.75 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में निवास करने वाले हमारे आदिवासी भाई-बहनों को मुख्यधारा से जोड़कर बस्तर अंचल के आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव बनेगी। बस्तर के विकास को समर्पित इस महत्वपूर्ण निर्णय हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी आपका हृदय से आभार।'

अपनी इस पोस्ट में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मिली इस सौगात की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहतर होने से वनांचल इलाकों में रहने वाले लोगों तक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी बढ़ेगी। उन्होंने इस परियोजना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया और इसे 'विकसित छत्तीसगढ़' के निर्माण के लिए मजबूत नींव बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

इससे एक दिन पहले, मुख्यमंत्री ने धमतरी जिले के ग्राम करेली बड़ी में 245 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत के विविध विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया था। इस बारे में जानकारी देते हुए सीएम ने बताया था कि ये सभी परियोजनाएं महिलाओं के सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, पेयजल, उद्योग, विज्ञान, पर्यटन और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों को नई दिशा देने वाली हैं। इन विकास कार्यों से क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी, साथ ही सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे।' इस अवसर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, विधायक अजय चन्द्राकर, महापौर रामू रोहरा भी उपस्थित रहे थे।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को ही शारदीय नवरात्रि के दौरान मां बम्लेश्वरी के भक्तों के लिए निःशुल्क बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक शेयर की पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि काली माता सेवा समिति ने डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं के लिए चार निःशुल्क बसों की व्यवस्था की थी, जिन्हें रायपुर के आकाशवाणी चौक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर आज काली माता सेवा समिति द्वारा आयोजित मां बम्लेश्वरी मंदिर, डोंगरगढ़ दर्शन हेतु श्रद्धालुओं के लिए रवाना हो रही 4 नि:शुल्क बसों को आकाशवाणी चौक, रायपुर से शुभकामनाओं के साथ फ़्लैग ऑफ़ किया। सभी श्रद्धालुओं को मंगलमय यात्रा एवं सुगम दर्शन की शुभकामनाएँ। माँ बम्लेश्वरी सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करें, प्रदेश में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहे, यही प्रार्थना है।'

इस अवसर पर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को बस सेवाएं प्रदान करने के लिए काली माता सेवा समिति को बधाई दी। उन्होंने यह भी दावा किया कि दशकों से काली माता सेवा समिति श्रद्धालुओं को बस सेवाएँ प्रदान करती आ रही है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा जी, विधायक सुनील सोनी जी, पुरंदर मिश्रा जी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं श्रद्धालुजन उपस्थित रहे।

