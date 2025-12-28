Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़chhattisgarh cm vishnu deo sai ordered investigation of mining violence incident
खदान हिंसा के मामले की होगी जांच, छत्तीसगढ़ के सीएम बोले- दोषियों पर होगा ऐक्शन

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार में कोयला खनन परियोजना के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Dec 28, 2025 10:40 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार में कोयला खनन परियोजना के खिलाफ हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस बीच, स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों की प्रमुख मांग को स्वीकार करते हुए विवादित जन सुनवाई को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने शांति की अपील करते हुए बताया कि हिंसा और आगजनी के मामले में कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

दोषियों के खिलाफ होगा कड़ा ऐक्शन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को कहा कि मामले की जांच की जाएगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय प्रशासन ने बताया कि परियोजना के लिए आयोजित जन सुनवाई को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सुनवाई रद्द करने की प्रक्रिया शुरू

बीते दो हफ्ते से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों की यह प्रमुख मांग थी। पुलिस ने हिंसा और आगजनी की घटना को लेकर कई प्राथमिकियां दर्ज की हैं। घरघोड़ा के उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) दुर्गा प्रसाद अधिकारी ने रायगढ़ जिले में पत्रकारों को बताया कि प्रशासन ने ग्रामिणों की मांगों के जवाब में सुनवाई रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन मांगों का सम्मान करता है।

कल हो गई थी झड़प

बता दें कि कोयला खनन परियोजना के विरोध में शनिवार को प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प के बाद तनाव फैल गया था। पथराव में दो अधिकारियों सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। तमनार क्षेत्र में जिंदल पावर लिमिटेड को आवंटित गैरे पेलमा सेक्टर-1 कोयला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले 14 प्रभावित गांवों के लोग 8 दिसंबर से परियोजना के लिए आयोजित जन सुनवाई के विरोध में 12 दिसंबर से लिब्रा गांव के सीएचपी चौक पर धरना दे रहे हैं।

लाठीचार्ज के बाद बिगड़े हालात

ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल से हटाने के प्रयास और लाठीचार्ज के बाद स्थिति बिगड़ गई। वे प्रस्तावित खनन परियोजना और इसकी मंजूरी के लिए आयोजित ‘अवैध’ जन सुनवाई को रद्द करने की मांग कर रहे थे।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

