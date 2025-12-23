केरल में छत्तीसगढ़ी मजदूर की मॉब लिंचिंग, CM विष्णु देव साय ने किया 5 लाख की मदद का ऐलान
केरल के पलक्कड़ में चोरी के शक में पीटे गए छत्तीसगढ़ी मजदूर रामनारायण बघेल की मौत पर सीएम विष्णु देव साय ने दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये देने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केरल में चोरी के शक में पीट-पीटकर मार दिए गए राज्य के एक प्रवासी मजदूर के परिवार को 5 लाख रुपये की मदद देने का ऐलान किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
सीएम साय ने केरल सरकार से अपील की है कि इस भयानक घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे ऐसी अमानवीय घटनाएं न हों।
मजदूर का नाम रामनारायण बघेल (31 साल) था। वह शक्ति जिले की हसौद तहसील के करही गांव का रहने वाला था। 17 दिसंबर की शाम को केरल के पलक्कड़ जिले में वालयार के पास किझाकेअट्टापल्लम गांव में लोगों ने उसे चोरी के शक में बुरी तरह पीटा। पुलिस के मुताबिक, घायल हालत में उसे पलक्कड़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई।
इस घटना को बहुत दुखद और इंसानियत के खिलाफ बताते हुए सीएम साय ने सोमवार रात अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, “केरल के पलक्कड़ में छत्तीसगढ़ के हमारे मजदूर भाई रामनारायण बघेल जी के साथ हुई यह घटना से मैं बहुत दुखी हूं। किसी बेकसूर इंसान के साथ ऐसी हिंसा समाज के लिए शर्म की बात है। मैंने परिवार को 5 लाख रुपये की मदद देने का फैसला किया है। परिजनों को फौरन केरल भेज दिया गया है और रामनारायण जी का शव सम्मान के साथ गांव लाने का इंतजाम किया गया है। शव कल (मंगलवार) को प्लेन से छत्तीसगढ़ लाया जाएगा।”
उन्होंने आगे लिखा, “मैं केरल सरकार से गुजारिश करता हूं कि सभी दोषियों पर सबसे कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे ऐसा कभी न हो। छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरह खड़ी है।” केरल पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
लेखक के बारे मेंAnubhav Shakya
