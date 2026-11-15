उन्हें लोकतंत्र के बारे में बात करने का अधिकार नहीं, राहुल गांधी पर क्यों भड़क गए CM साय
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। साय ने कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल थोपा और लोकतंत्र की हत्या की, उन्हें लोकतंत्र और संविधान के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दरअसल, राहुल गांधी ने भाजपा को 'फासीवादी' कहा था।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'फासीवादी' वाले बयान पर पलटवार किया। साय ने कहा कि जिन लोगों ने 1975 में आपातकाल थोपा और लोकतंत्र की हत्या की, उन्हें लोकतंत्र और संविधान के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राहुल गांधी ने भाजपा को 'फासीवादी' कहा था।
साय ने कहा कि जिन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की और संविधान के साथ छेड़छाड़ की, उन्हें आज लोकतंत्र और संविधान पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका यह बयान राहुल गांधी के उस संबोधन के एक दिन बाद आया है, जिसमें राहुल ने शनिवार को हैदराबाद में 'भारत समिट 2026' के समापन सत्र को संबोधित करते हुए व्यापार, शिक्षा और राजनीति के क्षेत्रों में मौजूद 'फासीवादियों' की आलोचना की थी। राहुल ने आरोप लगाया कि ऐसे लोग अपनी आवाज तो उठाते हैं, लेकिन दूसरों की बात सुनने से इनकार कर देते हैं और सार्वजनिक चर्चा पर हावी हो जाते हैं।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में अहम पदों पर बैठे लोग अक्सर इस तरह का व्यवहार दिखाते हैं। जबकि ज्यादातर लोग विनम्र और दूसरों की बात सुनने वाले होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आपको ऐसे लोग व्यवसायों में मिल जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में मिल जाएंगे, जिन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं और राजनीति में हम इन्हें फासीवादी कहते हैं। फासीवादी अक्सर चिल्लाते हैं। वे शोर मचाते हैं, चीखते-चिल्लाते हैं और दूसरों की बात नहीं सुनते। चूंकि ज्यादातर लोग विनम्र होते हैं और दूसरों की बात सुनते हैं, इसलिए फासीवादियों की आवाज ज्यादा तेज सुनाई देती है।
कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि इतिहास गवाह है कि जब व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं तो फासीवादी अचानक सामने आ जाते हैं। पिछले एक दशक से ये फासीवादी खूब उछल-कूद कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं और लगातार चिल्ला-चीख रहे हैं।
राहुल गांधी ने तेलंगाना सरकार द्वारा 'गिग वर्कर्स' के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ देने का अपना वादा पूरा किया है। इन लाभों में दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, और उनके काम से जुड़े डेटा तक पहुंच शामिल है। उन्होंने 'तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम' की भी शुरुआत की। इसका उद्देश्य गिग इकॉनमी में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने 2023 में तेलंगाना के गिग वर्कर्स के साथ हुई अपनी बातचीत को याद किया। उस समय उन्होंने अपनी परेशानियों, जरूरतों और मांगों के बारे में चर्चा की थी। गांधी ने बताया कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि उनकी चिंताओं को दूर किया जाएगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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