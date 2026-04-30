संसद-विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू हो, छत्तीसगढ़ के CM ने रखा प्रस्ताव
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की गई है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की गई है।
लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाले संविधान संशोधन विधेयक के खारिज होने के बाद, इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के लिए विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। 2029 में विधायिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने वाला संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को निचले सदन में गिर गया, क्योंकि 298 सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में वोट दिया और 230 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया। वोट देने वाले 528 सदस्यों में से विधेयक को दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 वोटों की जरूरत थी।
इस विधेयक में 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित परिसीमन प्रक्रिया के बाद 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिलाओं के लिए आरक्षण कानून को लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव था।
गुरुवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए सीएम साई ने कहा कि महिलाओं की गरिमा, समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए परिसीमन प्रक्रिया के तुरंत बाद लोकसभा और सभी विधानसभाओं में उनके लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए।
स्पीकर रमन सिंह ने प्रस्ताव पर चर्चा के लिए चार घंटे का समय आवंटित किया। हालांकि, विपक्ष के नेता चरण दास महंत ने कहा कि उन्होंने भी इसी तरह का एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें केंद्र से अपील की गई है कि लोकसभा और विधानसभाओं में मौजूदा सीटों की संख्या के भीतर ही महिलाओं को जल्द से जल्द 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। लेकिन, उनके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।
इसके बाद स्पीकर ने कहा कि महंत का प्रस्ताव एक गैर-सरकारी प्रस्ताव था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि विशेष सत्र का एजेंडा पहले से ही तय था। उन्होंने कहा कि यह सत्र सरकारी कामकाज के लिए बुलाया गया था और उन्होंने विपक्ष के प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी।
महंत ने तर्क दिया कि सीएम ने जो पढ़ा, वह प्रस्ताव की श्रेणी में नहीं आता। उन्होंने दावा किया कि सीएम ने सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा प्रस्ताव जल्दबाजी में पेश किया गया था और इसका शुरू में बताए गए विषय से कोई लेना-देना नहीं था।
वरिष्ठ बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि चर्चा के विषयों का निर्णय करना सदन के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने यह भी कहा कि सदन के बाहर दिए गए बयानों पर सदन के भीतर बहस नहीं की जा सकती। इसके चलते सदन में कांग्रेस और बीजेपी सदस्यों के बीच थोड़ी कहासुनी हो गई।
बीच में दखल देते हुए स्पीकर ने कहा कि सभी सदस्यों के पास अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय है। उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि वे बहस शुरू करने से पहले चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग लें।
गौरतलब है कि सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा ने एक सरकारी प्रस्ताव पारित कर विधायी निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया। यह प्रस्ताव परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। यह प्रस्ताव मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों की अनुपस्थिति में पारित किया गया, जिन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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