बच्चों ने 6 पिल्लों को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, फिर आवारा कुत्तों ने नोच खाए शव; CCTV वायरल
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से इंसानियत को झकझोरने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ नाबालिगों ने 6 पिल्लों (कुत्ते के बच्चों) को पहले बेरहमी से पीटा। फिर बोरी में भरा और पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। इस हैवानियत भरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से इंसानियत को झकझोरने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ नाबालिगों ने 6 पिल्लों (कुत्ते के बच्चों) को पहले बेरहमी से पीटा। फिर बोरी में भरा और पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। इस हैवानियत भरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। फोटो भी सामने आए, लेकिन बेहद डरावने और झकझोरने वाले। घटना के बाद मृत पिल्लों के शव ऐसे ही पड़े रहे और उन्हें आवारा कुत्ते नोचते रहे।
बोरी में भरकर 6 पिल्लों को जिंदा जलाया
वायरल सीसीटीवी वीडियो में पांच-छह नाबालिग बच्चे एक ग्राउंड पर दिखाई देते हैं। वो पहले खेलते रहते हैं। पास में एक सफेद बोरी रखी होती है, जिसमें कुछ समय बाद आग लगा देते हैं। बीच-बीच में जाकर उसमें कचरा और दूसरी जलने वाली चीजें डालते रहते हैं। देखते ही देखते आग दहक उठती है और फिर बच्चे करीब 2 मिनट तक वहां कुछ न कुछ उठाकर डालते रहते हैं और आग को भड़काते रहते हैं।
पिल्लों के शवों को नोचते रहे आवारा कुत्ते
इस पूरी घटना की जानकारी शुक्रवार को सामने आई, जब पिल्लों के अधजले शव पड़ मिले। इलाके के आवारा कुत्ते पिल्लों को नोच-नोचकर खाते दिखे तो रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने डॉग लवर्स को इसकी सूचना दी। जानकारी के मुताबिक, बेजुबान डॉग शेल्टर के संस्थापक सुधांशु शर्मा मौके पर पहंचे और उन्होंने शवों को वहां से हटवाया और गांधीनगर थाने में लिखित शिकायत दी।
बच्चों की हुई पहचान, थाने बुलाए गए परिजन
सीसीटीवी वीडियो सामने आने पर नाबालिग बच्चों द्वारा की गई अमानवीय घटना पर सबने अपना गुस्सा जाहिर किया। इसके बाद गांधीनगर थाने ने सभी नाबालिग बच्चों की पहचान की और उनके परिजनों को थाने बुलाया और पूरी घटना विस्तार से बताई। इस पूरी वारदात में जितने भी बच्चे शामिल थे, सभी नाबालिग थे। इसलिए उनके साथ तत्काल कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन पुलिस वैधानिक कार्रवाई की संभावनाएं देख रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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