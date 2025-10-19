छत्तीसगढ़ में बदलाव; ITBP ने दी ट्रेनिंग, 10 आदिवासी छात्रों ने पास की SSC परीक्षा
संक्षेप: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित रहे एक क्षेत्र में बदलाव की बयार का तगड़ा उदाहरण सामने आया है। ITBP की मदद से दूरदराज के गांव के 10 आदिवासी युवाओं ने कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की परीक्षा पास कर ली है।
छत्तीसगढ़ के एक दूरदराज के गांव के 10 आदिवासी युवाओं ने कर्मचारी चयन आयोग (SSC) और राज्य कांस्टेबल परीक्षा पास कर ली है। इन युवाओं को पिछले दो साल से आईटीबीपी के जवानों ने ट्रेनिंग दी थी। अधिकारियों ने बताया कि यह स्टोरी मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की है जो महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ है और नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र रहा है। यह जिला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, बस्तर और कांकेर जिलों से सटा हुआ है।
नक्सल प्रभावित रहा है यह क्षेत्र
यह क्षेत्र नक्सली हिंसा से प्रभावित रहा है और महाराष्ट्र के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित गढ़चिरौली जिले और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, बस्तर और कांकेर जिलों से सटा हुआ है।
कैसे हुई शुरुआत?
लगभग दो साल पहले, राजधानी रायपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर औंधी गांव में स्थित 27वीं आईटीबीपी बटालियन के 'कंपनी ऑपरेटिंग बेस' (COB) ने स्थानीय आदिवासी युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग और फिजिकल ट्रेनिंग शुरू की थी।
ITBP ने ऐसे की मदद
आईटीबीपी जवानों ने 23 से 25 साल के इन छात्रों को सिर्फ गाइड नहीं किया वरन उन्हें अध्ययन सामग्री, पैसे और अन्य जरूरी चीजें भी दीं। इन युवाओं ने बहुत मेहनत और दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्होंने आईटीबीपी प्रशिक्षकों के साथ कड़ी मेहनत की और हाल ही में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए एसएससी और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आयोजित लिखित और शारीरिक परीक्षा पास की।
ITBP ने थामा हाथ
सफल उम्मीदवारों में से एक नयन कुमार बनसोडे ने कहा- आईटीबीपी कर्मियों ने हमारा हाथ थामकर मार्गदर्शन किया ताकि हम यह सफलता हासिल कर सकें। उन्होंने हमें हर तरह की मदद दी ताकि हम समाज में अपनी जगह बना सकें और देश की सेवा कर सकें।
सम्मान भी मिला
भले ही अंतिम मेरिट लिस्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन इस सफलता को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। शनिवार को औंधी में एक कार्यक्रम में 27वीं आईटीबीपी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर विवेक कुमार पांडे और जिला पुलिस अधीक्षक वाईपी सिंह ने इन युवाओं को सम्मानित किया।
बदलाव की बयार
अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय आदिवासी युवाओं की यह सफलता इस बात का प्रतीक है कि यह क्षेत्र अब नक्सलवाद के खतरे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। यह क्षेत्र जुलाई 2009 के नक्सली हमले जैसी बड़ी घटनाओं से प्रभावित रहा था, जिसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक वीके चौबे सहित 28 पुलिसकर्मी मारे गए थे।
