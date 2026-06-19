छत्तीसगढ़ कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें! सीएम हाउस में देर रात अचानक हुई बैठक; आनन-फानन में पहुंचे मंत्री
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने गुरुवार देर रात तक वरिष्ठ मंत्रियों संग बैठक की। ये बैठक रात 10 बजे से शुरू होकर रात करीब डेढ़ बजे तक चली। इस दौरान मंत्रियों से उनके विभाग के कामकाज पर फीडबैक लिया गया। वहीं देर रात बुलाई गई इस बैठक के बाद कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें एकबार फिर तेज हो गई हैं।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के बुलावे पर मंत्री मुख्यमंत्री आवास पर भागे-भागे आए। सीएम के बुलावे पर मंत्रियों के बीच खलबली मच गई और वे जहां भी थे सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। अचानक बुलाई गई ये बैठकर रात करीब 2 बजे तक चली। बैठक में सभी को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश जारी कर दिए गए थे।
बैठक के बाद छत्तीसगढ़ कैबिनेट में बदलाव की आशंका जताई जा रही है। या फिर मंत्रियों के पोर्टफोलियों में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी आलाकमान सरकार के कामकाज से खुश नहीं?
रात 10 बजे शुरू हुई थी बैठक
एनडीटीवी के मुताबिक, मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक रात 10 बजे शुरू हुई थी और आधी रात 1:40 मिनट तक चली। करीब पांच घंटे की मैराथॉन बैठक में उप-मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री और पार्टी और बीजेपी संगठन के शीर्ष नेता भी शामिल थे जिससे अटकलें और तेज हो गई हैं।
बतक के कामकाज की समीक्षा
एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार अपने कार्यकाल का लगभग ढाई साल पूरा करने की ओर है और बैठक में अबतक के कामकाज की समीक्षा की गई। इसके साथ ही बचे हुए कार्यकाल पर फोकस किया गया। मंत्रियों से उनके विभागों के अबतक के कामकाज पर फीडबैक लिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई।
कुछ दिनों से फेरबदल की अटकलें
आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें हैं और ऐसे में देर रात तक हुई इस बैठक को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं बैठक में बीजेपी संगठन के शीर्ष नेताओं का शामिल होने से भी राजनीतिक गलियारों में इन अटकलों को और बल मिल रहा है।
वहीं उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बैठक के बाद रिपोर्ट्स संग बातचीत में इन अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि ‘बैठक में कैबिनेट फेरबदल को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई। मुझे नहीं पता मीडिया में ऐसी बातें क्यों हो रही है जबकि, सबकुछ ठीक है।’
बैठक में शामिल हुए ये नेता
बैठक में शिक्षा मंत्री त्री गजेंद्र यादव, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, वन मंत्री केदार कश्यप, मंत्री दयाल दास बघेल, क्षेत्रीय महासचिव संगठन अजय जामवाल, संगठन मंत्री पवन साय और गुरु खुशवंत साहिब मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे।
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