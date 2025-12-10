सरेंडर करने वाले नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार का गिफ्ट; करने जा रही यह काम

संक्षेप: छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय की अगुवाई वाली सरकार ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। कैबिनेट ने हथियार डालने वाले नक्सलियों को एक बड़ी राहत देने के लिए एक खास प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई वाली कैबिनेट ने हथियार डालने वाले नक्सलियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के संबंध में प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा के लिए मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन को मंजूरी दी है।

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के खिलाफ दर्ज इन मुकदमों को अदालतों से वापस लिया जाना है। यह समिति समीक्षा के बाद मुकदमों को कैबिनेट के सामने रखेगी। इसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट का यह फैसला नक्सलियों के आत्मसमर्पण और पीड़ित राहत पुनर्वास नीति के प्रावधानों तहत है। इसके तहत हथियार डालने वाले नक्सलियों के अच्छे आचरण को ध्यान में रखकर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों के निराकरण पर विचार किया जाएगा।

सरेंडर करने वाले नक्सलियों के खिलाफ मुकदमों की वापसी के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान है। समिति सरेंडर करने वाले नक्सली के आपराधिक मामलों की वापसी के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजेगी। पुलिस मुख्यालय इस पर अपनी राय सहित प्रस्ताव आगे बढ़ाएगा। इसके बाद सरकार की ओर विधि विभाग की राय लेकर मामलों को कैबिनेट उप समिति के सामने पेश किया जाएगा।

उपसमिति की ओर से मामलों को अंतिम अनुमोदन के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। केंद्र सरकार से संबंधित मामलों के लिए भारत सरकार से जरूरी अनुमति प्राप्त की जाएगी। अन्य मामलों को अदालत में लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला दंडाधिकारी को भेजा जाएगा। बता दें कि सरकार की पहल पर बीते दो साल में छत्तीसगढ़ में 2380 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है।