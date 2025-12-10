Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़chhattisgarh cabinet decision govt to start resolving cases against surrendered maoists
सरेंडर करने वाले नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार का गिफ्ट; करने जा रही यह काम

सरेंडर करने वाले नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार का गिफ्ट; करने जा रही यह काम

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय की अगुवाई वाली सरकार ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। कैबिनेट ने हथियार डालने वाले नक्सलियों को एक बड़ी राहत देने के लिए एक खास प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

Dec 10, 2025 03:40 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, रायपुर
share

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई वाली कैबिनेट ने हथियार डालने वाले नक्सलियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के संबंध में प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा के लिए मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन को मंजूरी दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के खिलाफ दर्ज इन मुकदमों को अदालतों से वापस लिया जाना है। यह समिति समीक्षा के बाद मुकदमों को कैबिनेट के सामने रखेगी। इसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट का यह फैसला नक्सलियों के आत्मसमर्पण और पीड़ित राहत पुनर्वास नीति के प्रावधानों तहत है। इसके तहत हथियार डालने वाले नक्सलियों के अच्छे आचरण को ध्यान में रखकर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों के निराकरण पर विचार किया जाएगा।

सरेंडर करने वाले नक्सलियों के खिलाफ मुकदमों की वापसी के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान है। समिति सरेंडर करने वाले नक्सली के आपराधिक मामलों की वापसी के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजेगी। पुलिस मुख्यालय इस पर अपनी राय सहित प्रस्ताव आगे बढ़ाएगा। इसके बाद सरकार की ओर विधि विभाग की राय लेकर मामलों को कैबिनेट उप समिति के सामने पेश किया जाएगा।

उपसमिति की ओर से मामलों को अंतिम अनुमोदन के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। केंद्र सरकार से संबंधित मामलों के लिए भारत सरकार से जरूरी अनुमति प्राप्त की जाएगी। अन्य मामलों को अदालत में लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला दंडाधिकारी को भेजा जाएगा। बता दें कि सरकार की पहल पर बीते दो साल में छत्तीसगढ़ में 2380 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है।

कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न कानूनों को आम लोगों के अनुकूल बनाने के लिए 14 अधिनियमों में संशोधन के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी है। कई अधिनियमों में उल्लंघन पर जुर्माना या कारावास होने से न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो जाती है। इससे आम लोग प्रभावित होते हैं। व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता को बढ़ावा देने के लिए इन प्रावधानों को आसान बनाना जरूरी है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।