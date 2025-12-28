छत्तसीगढ़ के राजनांदगांव में अवैध कॉलोनियों पर गरजा बुलडोजर, 30 एकड़ भूमि से हटाया गया अतिक्रमण
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में अवैध प्लाटिंग और शासकीय भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार नगर निगम क्षेत्र में यह अभियान आज और तेज किया गया है।
इसी क्रम में एसडीएम राजनांदगांव गौतम पाटिल के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग एवं नगर पालिक निगम राजनांदगांव की संयुक्त टीम ने लखोली क्षेत्र और प्रेस क्लब के पीछे अवैध रूप से की जा रही प्लाटिंग और शासकीय भूमि पर कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर लगभग 30 एकड़ क्षेत्र में फैले अवैध निर्माण और प्लाटिंग को चिन्हित किया और जेसीबी मशीनों की मदद से अतिक्रमण हटाया।
कार्रवाई के दौरान खसरा नंबर 517/1 रकबा 0.693 हेक्टेयर, संतोषी नगर लखोली स्थित खसरा नंबर 675/1 रकबा 0.102 हेक्टेयर, रायपुर नाका लखोली स्थित खसरा नंबर 71/9 रकबा 0.179 हेक्टेयर, खसरा नंबर 71/28 रकबा 0.202 हेक्टेयर, खसरा नंबर 71/8 रकबा 0.179 हेक्टेयर और खसरा नंबर 71/27 रकबा 0.202 हेक्टेयर भूमि से अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण हटाया गया।
प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश
प्रशासन द्वारा मौके पर मौजूद अतिक्रमणकर्ताओं को भविष्य में शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या कब्जा नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध प्लाटिंग करने वालों और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
