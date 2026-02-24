Chhattisgarh Budget 2026 Live: वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट, CM बोले- प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा

12 बजे होगी कैबिनेट की बैठक
बजट पेश करने से पहले 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक विधानसभा में होगी। बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी।
पिछले साल एक लाख 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी थोड़ी देर में बजट पेश करने जा रहे हैं। पिछले साल एक लाख 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। माना जा रहा है कि इसबार बजट 1 लाख 80 हजार रुपये के पार जा सकता है।
वित्त मंत्री विधानसभा के लिए हुए रवाना
वित्त मंत्री ने बजट पेश करने से पहले वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर के दर्शन किए। अब वे विधानसभा के लिए रवाना हो रहे हैं।
बजट पेश करने से पहले मंदिर जाएंगे वित्त मंत्री
सदन में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री वीआईपी रोड स्थिति राम मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद विधानसभा के लिए रवाना होंगे। वित मंत्री के आगमन से पहले मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
पूर्व सीएम ने बजट से पहले कसा तंज
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने कहा है किबजट से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। पता नहीं ट्रंप से क्या निर्देश लेकर ये लोग बजट बनाए हैं। क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था या पूरे देश का संचालन ही ट्रंप के माध्यम से हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ को लेकर ट्रंप ने क्या संदेश दिए हैं वो बजट में पता चलेगा।
बजट से पहले सीएम ने क्या कहा?
बजट से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक्स पर लिखा कि 'आज हमारी सरकार का तीसरा बजट नवीन विधानसभा में प्रस्तुत होने जा रहा है। यह बजट हमारी सरकार के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को केंद्रित करते हुए हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तीकरण को हमने प्राथमिकता दी है। हमारा पूरा विश्वास है इस बजट से हमारे ‘सुशासन से समृद्धि’ के मॉडल को एक मजबूत आधार मिलेगा। निस्संदेह वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत होने वाला आज का बजट प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार ‘विकसित छत्तीसगढ़’ बनाने के अपने संकल्प पर दृढ़ है। आज के बजट से हमारे संकल्प को और बल मिलेगा। हमारा छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता व समृद्धि के नए दौर में प्रवेश करेगा।'
