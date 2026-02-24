Chhattisgarh Budget 2026 Live: वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट, CM बोले- प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा

पिछले साल एक लाख 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी थोड़ी देर में बजट पेश करने जा रहे हैं। पिछले साल एक लाख 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। माना जा रहा है कि इसबार बजट 1 लाख 80 हजार रुपये के पार जा सकता है।

24 Feb 2026, 11:47:24 AM IST 12 बजे होगी कैबिनेट की बैठक बजट पेश करने से पहले 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक विधानसभा में होगी। बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी।

24 Feb 2026, 11:39:04 AM IST वित्त मंत्री विधानसभा के लिए हुए रवाना वित्त मंत्री ने बजट पेश करने से पहले वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर के दर्शन किए। अब वे विधानसभा के लिए रवाना हो रहे हैं।

24 Feb 2026, 11:34:05 AM IST बजट पेश करने से पहले मंदिर जाएंगे वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री वीआईपी रोड स्थिति राम मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद विधानसभा के लिए रवाना होंगे। वित मंत्री के आगमन से पहले मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

24 Feb 2026, 11:29:12 AM IST पूर्व सीएम ने बजट से पहले कसा तंज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने कहा है किबजट से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। पता नहीं ट्रंप से क्या निर्देश लेकर ये लोग बजट बनाए हैं। क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था या पूरे देश का संचालन ही ट्रंप के माध्यम से हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ को लेकर ट्रंप ने क्या संदेश दिए हैं वो बजट में पता चलेगा।