वित्त मंत्री ओपी चौधरी थोड़ी देर में बजट पेश करने जा रहे हैं। पिछले साल एक लाख 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। माना जा रहा है कि इसबार बजट 1 लाख 80 हजार रुपये के पार जा सकता है। यह विष्णु देव साय सरकार के कार्यकाल का तीसरा और नई व‍िधानसभा का पहला बजट है

Chhattisgarh Budget 2026 Live: वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट, CM बोले- प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा

Mohit| लाइव हिन्दुस्तान,रायपुर | Tue, 24 Feb 2026 11:50 AM IST
वित्त मंत्री ओपी चौधरी थोड़ी देर में बजट पेश करने जा रहे हैं। पिछले साल एक लाख 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। माना जा रहा है कि इसबार बजट 1 लाख 80 हजार रुपये के पार जा सकता है।

24 Feb 2026, 11:47:24 AM IST

12 बजे होगी कैबिनेट की बैठक

बजट पेश करने से पहले 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक विधानसभा में होगी। बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी।

24 Feb 2026, 11:39:04 AM IST

वित्त मंत्री विधानसभा के लिए हुए रवाना

वित्त मंत्री ने बजट पेश करने से पहले वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर के दर्शन किए। अब वे विधानसभा के लिए रवाना हो रहे हैं।

24 Feb 2026, 11:34:05 AM IST

बजट पेश करने से पहले मंदिर जाएंगे वित्त मंत्री

सदन में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री वीआईपी रोड स्थिति राम मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद विधानसभा के लिए रवाना होंगे। वित मंत्री के आगमन से पहले मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

24 Feb 2026, 11:29:12 AM IST

पूर्व सीएम ने बजट से पहले कसा तंज

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने कहा है किबजट से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। पता नहीं ट्रंप से क्या निर्देश लेकर ये लोग बजट बनाए हैं। क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था या पूरे देश का संचालन ही ट्रंप के माध्यम से हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ को लेकर ट्रंप ने क्या संदेश दिए हैं वो बजट में पता चलेगा।

24 Feb 2026, 11:18:51 AM IST

बजट से पहले सीएम ने क्या कहा?

बजट से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक्स पर लिखा कि 'आज हमारी सरकार का तीसरा बजट नवीन विधानसभा में प्रस्तुत होने जा रहा है। यह बजट हमारी सरकार के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को केंद्रित करते हुए हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तीकरण को हमने प्राथमिकता दी है। हमारा पूरा विश्वास है इस बजट से हमारे ‘सुशासन से समृद्धि’ के मॉडल को एक मजबूत आधार मिलेगा। निस्संदेह वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत होने वाला आज का बजट प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार ‘विकसित छत्तीसगढ़’ बनाने के अपने संकल्प पर दृढ़ है। आज के बजट से हमारे संकल्प को और बल मिलेगा। हमारा छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता व समृद्धि के नए दौर में प्रवेश करेगा।'

