लड़कियों को 18 साल बाद 1.5 लाख; छत्तीसगढ़ बजट की 10 बड़ी घोषणाएं
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया और यह बजट संकल्प विषय पर आधारित है जिसमें समावेशी विकास, बुनियादी ढांचे को तेज करने और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
Chhattisgarh Budget 2026-27: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि यह बजट समावेशी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के साथ ही निवेश बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका मकसद छत्तीसगढ़ के विकास के सफर को तेज करना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में कई कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की है। इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ बजट की बड़ी बातें…
1- लड़कियों को 18 साल बाद मिलेंगे 1.5 लाख
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ सरकार रानी दुर्गावती योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत लड़कियों को 18 साल की उम्र पूरी होने पर 1.5 लाख रुपए मिलेंगे।
2- किसानों के लिए खोला खजाना
- कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- बिजली पंपों की बिजली सब्सिडी के लिए 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड़ का बजट रखा गया है।
- दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण के लिए 600 करोड़ का प्रावधान है।
- गन्ना किसानों के बोनस के लिए बजट में 60 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
- डेयरी समग्र विकास योजना के तहत 90 करोड़ रखे गए हैं।
3- शिक्षा की गुणवत्ता के लिए 100 करोड़ की योजना
सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना का ऐलान किया है। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान किया गया है।
4- कुनकुरी, मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेज
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कुनकुरी, मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
5- बेघर ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान के लिए 4,000 करोड़
राज्य सरकार ने जरूरतमंद और बेघर ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए बजट में 4,000 करोड़ का प्रावधान किया है।
6- अबूझमाड़ और जगरगुंडा में शिक्षा शहर
वित्त मंत्री ने कहा कि बस्तर इलाके के अबूझमाड़ और जगरगुंडा में शिक्षा शहर बनाने के लिए एक सौ करोड़ रुपये दिए गए हैं।
7- इंद्रावती नदी पर बनेंगे बैराज
वित्त मंत्री ने कहा कि बस्तर में इंद्रावती नदी पर मतनार और देउरगांव बैराज बनाने के लिए बजट में 2,024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
8- बनेंगे 23 नए औद्योगिक पार्क
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में निवेश और रोजगार बढ़ाने और 23 नए औद्योगिक पार्क बनाने के लिए बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
9- महिलाओं के नाम पर जमीन, रजिस्ट्री में बड़ी छूट
महिलाओं के नाम पर जमीन, भवन, अचल संपत्ति की खरीद पर बड़ी छूट मिलेगी। सरकार ने महिलाओं के नाम पर जमीन, भवन, अचल संपत्ति की खरीद पर रजिस्ट्री शुल्क 50 फीसदी की छूट का ऐलान किया है।
10- बस्तर के लिए 3 बड़े ऐलान
A- बस्तर फाइटर्स के 1,500 नए पदों का प्रावधान
बस्तर की आंतरिक सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बजट में बस्तर फाइटर्स के 1,500 नए पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है।
B- बस्तर और सरगुजा ओलंपिक के लिए 10 करोड़
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में खेल एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बजट में बस्तर और सरगुजा ओलंपिक के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
C- बस्तर नेट परियोजना के लिए पांच करोड़
वित्त मंत्री ने कहा कि बस्तर नेट परियोजना के लिए पांच करोड़ रुपये मंजूर करके दूरदराज के इलाकों में डिजिटल संपर्क को मजबूत किया जाएगा।
जगदलपुर-अंबिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार
सरगुजा के मैनपाट में पर्यटन विकास के लिए बजट में पांच करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। यही नहीं जगदलपुर और अंबिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
'संकल्प' (SANKALP) पर आधारित बजट
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए कहा कि यह 'संकल्प' (SANKALP) पर आधारित है। इसमें समावेशी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और निवेश का बढ़ावा देना शामिल है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।