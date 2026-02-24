छत्तीसगढ़ बजट 2026-27: किसानों, छात्रों और महिलाओं को क्या मिला? जानिए हर जरूरी बात
छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट मंगलवार को विधानसभा में पेश किया। इसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। बजट की सबसे बड़ी झलक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सामाजिक वर्गों को लक्षित राहत देने में दिखी।
किसानों पर फोकस- 10 हजार करोड़ की ‘कृषक उन्नति’
सरकार ने कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान सिंचाई क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1700 करोड़ और मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ रुपए से ग्रामीण संपर्क मजबूत करने की योजना है।
महिलाओं के लिए नई योजनाएं और आर्थिक सुरक्षा
महिला स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना लागू होगी। वहीं ‘रानी दुर्गावती योजना’ के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर बच्चियों को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपए तक कैशलेस इलाज के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
छात्रों को क्या मिला?
राजधानी रायपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) छात्राओं के लिए 200 सीटों का छात्रावास बनाया जाएगा। पांच नई नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 22 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही रायपुर में राज्य का पहला होम्योपैथी कॉलेज खुलेगा।
स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा
रायपुर में 200 बिस्तरों का नया अस्पताल और कालीबाड़ी में मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। चिरमिरी में जिला अस्पताल निर्माण का प्रावधान है।
उद्योग, रोजगार और पर्यावरण
नवा रायपुर-राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए 10 करोड़ रुपए और उद्योग विभाग का बजट बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए किया गया है। बस्तर और सरगुजा में रोजगार आधारित उद्योगों के लिए 100 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।
वन संरक्षण के लिए 930 करोड़ रुपए और अभयारण्यों के विकास के लिए 11 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ईवी खरीद पर 100 करोड़ की सब्सिडी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम है। कुल मिलाकर यह बजट किसानों, छात्रों और महिलाओं के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और उद्योग पर संतुलित निवेश का संदेश देता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
