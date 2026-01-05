लव जिहाद के आंकड़े दिखाने की ओवैसी की मांग पर बीजेपी MLA बोलीं- उनकी आदत पुरानी; संविधान पर भी घेरा

संक्षेप: ओवैसी के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी गलत धारणाएं फैलाने में माहिर हैं और ये उनकी पुरानी आदत है।

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने बयानों के वजह से चर्चा में रहते हैं। ओवैसी ने रविवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 'लव जिहाद' वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि वे 'लव जिहाद' की स्पष्ट परिभाषाएं समझाएं या फिर देश के सामने संसद में कथित 'लव जिहाद' आधिकारिक आंकड़े पेश करें। उन्होंने कहा कि 'लव जिहाद' हो रहा है तो पार्लियामेंट में आप इसका डेटा क्यों नहीं देते?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ओवैसी के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी गलत धारणाएं फैलाने में माहिर हैं और ये उनकी पुरानी आदत है।

बीजेपी विधायक ने कहा ‘यह बयान चौंकने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें उनको महारत हासिल है। वे राजनीति को समाज से जोड़कर गलत धारणाएं फैलाने में माहिर हैं।’

संविधान पर भी घेरा उन्होंने कहा कि ‘जब भारत माता की जय की बात आती है तो वे कहते हैं कि संविधान में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनका अचानक से संविधान पर विश्वास जाग जाता है।’