लव जिहाद के आंकड़े दिखाने की ओवैसी की मांग पर बीजेपी MLA बोलीं- उनकी आदत पुरानी; संविधान पर भी घेरा
ओवैसी के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी गलत धारणाएं फैलाने में माहिर हैं और ये उनकी पुरानी आदत है।
एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने बयानों के वजह से चर्चा में रहते हैं। ओवैसी ने रविवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 'लव जिहाद' वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि वे 'लव जिहाद' की स्पष्ट परिभाषाएं समझाएं या फिर देश के सामने संसद में कथित 'लव जिहाद' आधिकारिक आंकड़े पेश करें। उन्होंने कहा कि 'लव जिहाद' हो रहा है तो पार्लियामेंट में आप इसका डेटा क्यों नहीं देते?
ओवैसी के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी गलत धारणाएं फैलाने में माहिर हैं और ये उनकी पुरानी आदत है।
बीजेपी विधायक ने कहा ‘यह बयान चौंकने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें उनको महारत हासिल है। वे राजनीति को समाज से जोड़कर गलत धारणाएं फैलाने में माहिर हैं।’
संविधान पर भी घेरा
उन्होंने कहा कि ‘जब भारत माता की जय की बात आती है तो वे कहते हैं कि संविधान में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनका अचानक से संविधान पर विश्वास जाग जाता है।’
मोहन भागवत ने क्या कहा था?
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को भोपाल में कहा था कि 'लव जिहाद' जैसे मुद्दों को परिवारों के भीतर बातचीत को मजबूत करके हल किया जा सकता है। श्री भागवत ने परिवारों को बच्चों के साथ धर्म, संस्कृति और परंपराओं पर चर्चा करने की सलाह दी थी और महिलाओं से सतर्क रहने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी घटनाएं परिवारों में बातचीत की कमी के कारण बढ़ रही हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।