Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़chhattisgarh bilaspur train accident railway offers rs 10 to deceased families
छत्तीसगढ़ ट्रेन हादसे के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान, किसे कितनी रकम मिलेगी?

छत्तीसगढ़ ट्रेन हादसे के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान, किसे कितनी रकम मिलेगी?

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक जयरामनगर-कोटमीसोनार के बीच पैसेंजर ट्रेन की कोयला से भरी मालगाड़ी से आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस रेल हादसे के पीड़ितों के लिए रेलवे ने मदद का ऐलान किया है।

Tue, 4 Nov 2025 07:56 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक जयरामनगर-कोटमीसोनार के बीच पैसेंजर ट्रेन की कोयला से भरी मालगाड़ी से आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस रेल हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 से अधिक घायल हो गए। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। सामान्य रूप से घायल यात्रियों को एक-एक लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख?

रेलवे ने छत्तीसगढ़ के विलासपुर में हुए रेल हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है।

गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख

रेलवे ने हादसे में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है।

कम घायल यात्रियों को एक-एक लाख

रेलवे ने सामान्य रूप से घायल यात्रियों को एक-एक लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

मौके पर जुटे आला अधिकारी

दक्षिण पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश घटनास्थल पर पहुंचे गए हैं। वह बचाव कार्य की नगरानी कर रहे हैं। बिलासपुर के मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। रेलवे की मेडिकल टीम ने घटनास्थल पर घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा।

बचाव कार्य में जुटा रेलवे

रेल प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर प्रारंभ कर दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। रेलवे प्रशासन प्रभावित यात्रियों को हरसंभव सहायता देने के लिए काम कर रहा है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।