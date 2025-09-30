बच्चा गिराने का दबाव बनाया; गुस्से में आकर गर्लफ्रेंड ने प्रेमी का गला ही रेत दिया

28 सितंबर की रात को, कथित तौर पर लड़की ने उसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया जिससे सद्दाम ने उसे धमकाया था। उसने सोते हुए सद्दाम का गला काट दिया। इसके बाद, वह कमरे को बाहर से बंद करके, उसका मोबाइल फोन लेकर भाग गई और बाद में चाबी रेलवे ट्रैक के पास फेंक दी।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी का गला रेत उसे दर्दनाक मौत दी है। आरोपी लड़की ने खुद अपना जुर्म कबूल लिया है और बिलासपुर लौटकर अपनी मां को पूरी घटना बताई। प्रेमिका ने प्रेमी को मारने की वजह उसका बच्चा गिराने का लगातार दबाव बनाना और चाकू से मारने की धमकी देना बताया है।

NDTV में छपी रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी नाबालिग लड़की बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वह सद्दाम से मिलने के लिए 28 सितंबर को रायपुर आई थी। सद्दाम मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और अभनपुर में एमएस इंजीनियरिंग अधिकारी के रूप में काम करता था। यह जोड़ा शनिवार से लॉज में रुका हुआ था। जांच में पता चला कि उनके रिश्ते में तनाव था क्योंकि सद्दाम कथित तौर पर गर्भवती नाबालिग पर गर्भपात के लिए दबाव डाल रहा था। इतना ही नहीं, इससे पहले लॉज के बाहर एक झगड़े के दौरान उसने लड़की को चाकू से धमकाया भी था।

28 सितंबर की रात को, कथित तौर पर लड़की ने उसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया जिससे सद्दाम ने उसे धमकाया था। उसने सोते हुए सद्दाम का गला काट दिया। इसके बाद, वह कमरे को बाहर से बंद करके, उसका मोबाइल फोन लेकर भाग गई और बाद में चाबी रेलवे ट्रैक के पास फेंक दी। अगले दिन सुबह तक वह बिलासपुर लौट चुकी थी और उसने अपनी मां के सामने यह घटना कबूल कर ली। मां तुरंत उसे लेकर कोनी पुलिस स्टेशन पहुंची। इसके बाद रायपुर पुलिस ने सद्दाम का खून से लथपथ शव बरामद किया।