Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़chhattisgarh bijli bill half yojana for 36 lakh users
बिजली बिल हाफ; भाजपा शासित राज्य में बड़ी राहत, 36 लाख परिवारों को फायदा

बिजली बिल हाफ; भाजपा शासित राज्य में बड़ी राहत, 36 लाख परिवारों को फायदा

संक्षेप:

भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने सोमवार से नई 'हाफ बिजली बिल योजना' को प्रभावी कर दिया है। इस बदलाव के साथ अब घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल देने की सुविधा मिलेगी।

Mon, 1 Dec 2025 12:22 PMSudhir Jha रायपुर, वार्ता
share Share
Follow Us on

भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने सोमवार से नई 'हाफ बिजली बिल योजना' को प्रभावी कर दिया है। इस बदलाव के साथ अब घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल देने की सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से राज्य के 36 लाख से अधिक परिवारों को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नई व्यवस्था के तहत 200 यूनिट तक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बिल आधा किया जाएगा। वहीं 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक हाफ बिल का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस एक साल की अवधि को उपभोक्ताओं के लिए 'ट्रांजिशन पीरियड' के रूप में रखा गया है, ताकि वे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित कर सकें।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र में इस योजना की औपचारिक घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक संरचना को ध्यान में रखते हुए बिजली दरों में यह राहत उपभोक्ताओं के मासिक खर्च को कम करने में मदद करेगी। राज्य में बिजली बिल नीति में यह बड़ा बदलाव चार महीने बाद किया गया है।

एक अगस्त 2025 को पूर्व सरकार की 400 यूनिट सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया गया था, जिससे बड़ी संख्या में उपभोक्ता लाभ से वंचित हो गए थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद एक बार फिर लाखों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Chhatisgarh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।