बिजली बिल हाफ; भाजपा शासित राज्य में बड़ी राहत, 36 लाख परिवारों को फायदा

संक्षेप: भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने सोमवार से नई 'हाफ बिजली बिल योजना' को प्रभावी कर दिया है। इस बदलाव के साथ अब घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल देने की सुविधा मिलेगी।

भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने सोमवार से नई 'हाफ बिजली बिल योजना' को प्रभावी कर दिया है। इस बदलाव के साथ अब घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल देने की सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से राज्य के 36 लाख से अधिक परिवारों को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा।

नई व्यवस्था के तहत 200 यूनिट तक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बिल आधा किया जाएगा। वहीं 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक हाफ बिल का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस एक साल की अवधि को उपभोक्ताओं के लिए 'ट्रांजिशन पीरियड' के रूप में रखा गया है, ताकि वे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित कर सकें।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र में इस योजना की औपचारिक घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक संरचना को ध्यान में रखते हुए बिजली दरों में यह राहत उपभोक्ताओं के मासिक खर्च को कम करने में मदद करेगी। राज्य में बिजली बिल नीति में यह बड़ा बदलाव चार महीने बाद किया गया है।