बीजापुर में नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़, DRG के दो जवान घायल पर एक राहत की खबर

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) के दो जवान घायल हो गए हैं। राहत की बात यह है कि दोनों खतरे से बाहर हैं। बीजापुर पुलिस ने बताया कि कल डीआरजी की टीम गंगालूर इलाके में नक्सल विरोधी अभियान पर गई थी।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, बीजापुरTue, 12 Aug 2025 11:39 AM
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) के दो जवान घायल हो गए हैं। राहत की बात यह है कि दोनों खतरे से बाहर हैं। बीजापुर पुलिस ने बताया कि कल डीआरजी की टीम गंगालूर इलाके में नक्सल विरोधी अभियान पर गई थी। आज सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक-रुककर मुठभेड़ हो रही है। घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में कई नक्सलियों के भी घायल होने की संभावना है। आगे की जानकारी का इंतजार है।

पुलिस से मिली जानकारी मुताबिक पुलिस और नक्सलियों के बीच यह मुठभेड़ गंगालूर थाना इलाके में हुई है। सुरक्षा बलों के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे, तभी जवानों को सामना माओवादियों से हो गया। नक्सलियों के जमावड़े की सूचना पर सुरक्षा बल के जवान नक्सल विरोधी अभियान पर सोमवार को निकली थी। DRG की टीम ने 11 अगस्त को गंगालूर इलाके में सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की थी।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभियान के दौरान आज यानी 12 अगस्त को जंगल के भीतर नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ हो गई है। अभी भी दोनों ओर से फायरिंग जारी है। इस मुठभेड़ में 2 DRG जवान को गोली लगी है। दोनों जवानों की स्थिति खतरे से बाहर है और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा गया है। पुलिस अफसरों ने बताया कि दोनों को समय पर स्थानीय हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधा मिल गई है।

बता दें कि मार्च-2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन तय की गई है। इसके बाद से बस्तर के नक्सल क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और जवानों के बीच लगातार मुठभेड़ भी हो रही है, जिसमें कई बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी पहले ही कह चुके हैं कि नक्सलियों के पास सिर्फ सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। वे समर्पण करें या फिर मुठभेड़ में मारे जाएंगे।

(रिपोर्ट- संदीप दीवान)

Chhattisgarh News

