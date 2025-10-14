Hindustan Hindi News
मौके पर माओवादियों की मद्देड एरिया कमेटी की ओर से जारी किया गया एक हाथ से लिखा पर्चा भी मिला। इस पर्चे में दावा किया गया कि पूनेम को चेतावनी दिए जाने के बावजूद वह मुखबरी कर रहा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पर्चे में कहा गया है कि पूनेम को तीन बार चेतावनी देने के बाद भी वह पुलिस की मदद कर रहा था।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, बीजापुरTue, 14 Oct 2025 11:12 AM
नक्ललियों की कायराना हरकत, बीजापुर में बीजेपी नेता की गला घोंटकर हत्या, एक पर्चा भी मिला

छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम देते हुए भाजपा नेता की हत्या कर दी है। मुखबिरी का आरोप लगाते हुए नक्सलियों ने बीजापुर जिले के पूनेम सत्यम को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान उन्होंने अपना पुराना रवैया दोहराते हुए शव के पास पर्चा भी फेंका है, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाये हैं। हत्या की जिम्मेदारी नक्सलियों के मद्देड़ एरिया कमेटी ने ली है।

नक्सलियों ने फेंके पर्चे में लिखा है- ब्राहमतीय हिन्दुत्वयासीवादी भाजपा, आरएसएस, मोदी, विष्णुदेव साय सरकार ने 2026 मार्च तक माओवादी पार्टी के खात्मे का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य को लेकर गांव- गांव में भाजपा संगठन को मजबूत और पुलिस मुखबिर तंत्र को एकत्रित कर सूचना आधार पर हमारी दलों के उपर हमला कर रही है। इधर बीजापुर एसपी डॉ. जितेंद्र ने कहा कि सूचना पर घटनास्थल के लिए बल रवाना कर दिया गया है। क्षेत्र में सर्चिंग जारी है।

नक्सलियों ने पर्चे में लिखा है।भाजपा कार्यकर्ता पूनम सत्यम को हमारे मद्देड़ एरिया कमेटी की तरफ से भाजपा संगठन सदस्य पुलिस मुखबिरी का काम छोड़कर जनता के साथ जीवनयापन करने के लिए 2016 से अब तक कई बार समझाया गया। फिर भी हमारी पार्टी की बात को न मानकर पुलिस और सरकार के लिए काम कर रहा था। हमारे संगठन की जानकारी को पुलिस और सरकार तक पहुंचने का काम किया।

नक्सलियों ने लिखा कि साल 2024 में जुलाई 26 को पूनेम सत्यम के पुलिस को सूचना देने के कारण हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को पुलिस उठाकर ले गई। हमारे कई सामान का पुलिस के हाथों में जाने के पीछे पूनेम सत्यम का ही काम है। इसलिए 15 अक्टूम्बर 2025 को भारत बंद का आह्वान करते हुए पूनेम सत्यम को मौत की सजा दे रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा- सत्यम की मौत का जिम्मेदार एरिया कमेटी नहीं बल्कि भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार है।

