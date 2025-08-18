बीजापुर में नक्सलियों की कायराना हरकत, IED ब्लास्ट में जवान की मौत, 3 घायल
अधिकारी ने बताया कि इस धमाके में DRG जवान दिनेश नाग शहीद हो गए और तीन अन्य जवान घायल हो गए। घायल जवानों को शुरुआती इलाज दिया गया है और उन्हें जंगल से बाहर निकाला जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट के चलते डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) के एक जवान की मौत हो गई और तीन अन्य जवान घायल हो गए। यह IED नक्सलियों ने लगाए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह विस्फोट सुबह इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र में हुआ है। उस समय DRG (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) की टीम (राज्य पुलिस की एक विशेष यूनिट) नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी।
अधिकारी ने बताया कि इस धमाके में DRG जवान दिनेश नाग शहीद हो गए और तीन अन्य जवान घायल हो गए। घायल जवानों को शुरुआती इलाज दिया गया है और उन्हें जंगल से बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि यह ऑपरेशन रविवार को शुरू हुआ था और इसकी पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।