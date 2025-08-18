बीजापुर में नक्सलियों की कायराना हरकत, IED ब्लास्ट में जवान की मौत, 3 घायल

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट के चलते डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) के एक जवान की मौत हो गई और तीन अन्य जवान घायल हो गए। यह IED नक्सलियों ने लगाए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह विस्फोट सुबह इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र में हुआ है। उस समय DRG (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) की टीम (राज्य पुलिस की एक विशेष यूनिट) नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी।