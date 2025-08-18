Chhattisgarh Bijapur ied blast Naxalites drg jawan died other injured as well know full report बीजापुर में नक्सलियों की कायराना हरकत, IED ब्लास्ट में जवान की मौत, 3 घायल, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Chhattisgarh Bijapur ied blast Naxalites drg jawan died other injured as well know full report

बीजापुर में नक्सलियों की कायराना हरकत, IED ब्लास्ट में जवान की मौत, 3 घायल

अधिकारी ने बताया कि इस धमाके में DRG जवान दिनेश नाग शहीद हो गए और तीन अन्य जवान घायल हो गए। घायल जवानों को शुरुआती इलाज दिया गया है और उन्हें जंगल से बाहर निकाला जा रहा है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, बीजापुर, पीटीआईMon, 18 Aug 2025 09:08 AM
share Share
Follow Us on
बीजापुर में नक्सलियों की कायराना हरकत, IED ब्लास्ट में जवान की मौत, 3 घायल

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट के चलते डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) के एक जवान की मौत हो गई और तीन अन्य जवान घायल हो गए। यह IED नक्सलियों ने लगाए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह विस्फोट सुबह इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र में हुआ है। उस समय DRG (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) की टीम (राज्य पुलिस की एक विशेष यूनिट) नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी।

अधिकारी ने बताया कि इस धमाके में DRG जवान दिनेश नाग शहीद हो गए और तीन अन्य जवान घायल हो गए। घायल जवानों को शुरुआती इलाज दिया गया है और उन्हें जंगल से बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि यह ऑपरेशन रविवार को शुरू हुआ था और इसकी पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी।

Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।