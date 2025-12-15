बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के बीच IED धमाका, कोबरा फोर्स के दो जवान घायल

संक्षेप: बस्तर रेंज के आईजी पी. सुंदरराज के अनुसार, बीजापुर जिले के पिल्लूर कंदलापर्ती में आईईडी (IED) धमाके में कोबरा बल (CoBRA forces) के दो जवान मामूली रूप से घायल हो गए। यह घटना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुई।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आज कोबरा फोर्स के दो जवान नक्सलियों की नापाक हरकत का शिकार हो गए। बीजापुर के पिल्लूर कंदलापर्ती में आईईडी (IED) धमाके में दोनों जवान मामूली रूप से घायल हुए हैं जिनका इलाज रायपुर में चल रहा है। दोनों नक्सल विरोधी अभियान के दौरान घायल हुए हैं। राहत की बात है कि दोनों खतरे से बाहर हैं।

बस्तर रेंज के आईजी पी. सुंदरराज के अनुसार, बीजापुर जिले के पिल्लूर कंदलापर्ती में आईईडी (IED) धमाके में कोबरा बल (CoBRA forces) के दो जवान मामूली रूप से घायल हो गए। यह घटना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुई। घायल हुए दोनों जवानों को आगे के इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। उनकी हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना रविवार दोपहर को तब हुई जब सुरक्षा कर्मियों का एक संयुक्त दल फरसेगढ़ थाना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान पर निकला था। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में, जो अभी भी जारी है, राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) इकाइयों के साथ-साथ कोबरा (CoBRA - कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन - सीआरपीएफ की एक विशिष्ट इकाई) के जवान भी शामिल थे।