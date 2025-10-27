छत्तीसगढ़: बेमेतरा में बेकाबू कार ने मचाया कहर, 1 की मौत, कई घायल, लोगों में भारी गुस्सा
संक्षेप: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार ने जमकर कहर बरपाया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस घटना से लोगों में भारी आक्रोष फैल गया और हजारों युवाओं ने कार मालिक के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार ने जमकर कहर बरपाया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस घटना से लोगों में भारी आक्रोष फैल गया और हजारों युवाओं ने कार मालिक के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
बेमेतरा के एसपी रामकृष्ण साहू ने स्थिति को संभालते हुए कहा, "एक कार का एक्सीडेंट हुआ है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं... यह साफ़ नहीं है कि लोग क्या मांग कर रहे हैं..."
बेमेतरा में कार ने कई गाड़ियों और लोगों को टक्कर मार दी, इससे युवा गुस्से में आ गए और उन्होंने कार मालिक के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा किया। युवाओं ने कार मालिक के घर में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने जब आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे एक गाड़ी में घर से बाहर ले जा रही थी तो गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की।
इसके बाद लोगों की भीड़ मृतक व्यक्ति का शव लेकर बेमेतरा पुलिस स्टेशन भी पहुंची। पुलिस स्टेशन के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और न्याय की मांग करने लगी।
लेखक के बारे मेंPraveen Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।