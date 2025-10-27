Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Chhattisgarh Bemetara speeding car wreaks havoc 1 dead, several injured sparking widespread outrage
छत्तीसगढ़: बेमेतरा में बेकाबू कार ने मचाया कहर, 1 की मौत, कई घायल, लोगों में भारी गुस्सा

छत्तीसगढ़: बेमेतरा में बेकाबू कार ने मचाया कहर, 1 की मौत, कई घायल, लोगों में भारी गुस्सा

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार ने जमकर कहर बरपाया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस घटना से लोगों में भारी आक्रोष फैल गया और हजारों युवाओं ने कार मालिक के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

Mon, 27 Oct 2025 08:06 AMPraveen Sharma बेमेतरा, एएनआई
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार ने जमकर कहर बरपाया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस घटना से लोगों में भारी आक्रोष फैल गया और हजारों युवाओं ने कार मालिक के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

बेमेतरा के एसपी रामकृष्ण साहू ने स्थिति को संभालते हुए कहा, "एक कार का एक्सीडेंट हुआ है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं... यह साफ़ नहीं है कि लोग क्या मांग कर रहे हैं..."

बेमेतरा में कार ने कई गाड़ियों और लोगों को टक्कर मार दी, इससे युवा गुस्से में आ गए और उन्होंने कार मालिक के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा किया। युवाओं ने कार मालिक के घर में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने जब आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे एक गाड़ी में घर से बाहर ले जा रही थी तो गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की।

इसके बाद लोगों की भीड़ मृतक व्यक्ति का शव लेकर बेमेतरा पुलिस स्टेशन भी पहुंची। पुलिस स्टेशन के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और न्याय की मांग करने लगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।